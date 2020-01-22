Помилование гражданки Израиля СМИ связали с передачей РФ объекта в Иерусалиме

Израильские СМИ сообщают, что за помилование гражданки страны Наамы Иссахар России было отдали Александровское подворье рядом с Храмом Гроба Господня в Иерусалиме, передает «Интерфакс».

Химкинский городской суд, как сообщал ранее Sobesednik.ru, назначил ей 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков после того как во время пересадки в Аэропорту Шереметьево у неё в багаже нашли 9,6 грамма гашиша.

По данным издания «Маарив», которое ссылается на имеющийся в его распоряжении документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность, передача строения в собственность РФ произошла 30 декабря.

При этом ряд израильских СМИ утверждают, что передача комплекса была условием для освобождения Иссахар «из гуманитарных соображений».

Отмечается, что права на него распорядился оформить премьер-министр Дмитрий Медведев ещё в 2015 году, однако с тех пор власти Израиля рассматривали обращение России.

Пресс-аташе российского посольства Александр Гаврилов отказался комментировать эти данные, заявив, что «узнал об этом из новостей».