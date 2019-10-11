Российский суд дал израильтянке 7,5 лет за хранение и контрабанду наркотиков

Задержанную в Шереметьево с наркотиками в багаже гражданку Израиля и США Нааму Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии.

Такое решение принял Химкинский городской суд, передает «Медиазона».

Нааму Иссахар, непаравлявшуюся из Индии в Израиль, задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, когда она совершала пересадку. В рюкзаке у девушки обнаружили 9,6 грамма гашиша. Ей предъявили обвинение в по пункту «в» части 2 статьи 229.1 («контрабанда») и части 1 статьи 228 УК («хранение наркотиков»).

Во вторник, 8 октября, прокуратура запросила для 25-летней израильтянки восемь лет колонии общего режима.