Прекращено дело против актрисы Натальи Бочкаревой, обвиненной в хранении кокаина

Следствие прекратило уголовное преследование Натальи Бочкаревой и просит Преображенский суд Москвы назначить ей штраф.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», – рассказали в пресс-службе судебной инстанции. Там добавили, что дата заседания по рассмотрению постановления пока не известна.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что 39-летнюю звезду сериала «Счастливы вместе» задержали в центре Москвы с наркотиками. Сотрудники ГИБДД предложили актрисе пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В процессе досмотра у Бочкаревой нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое содержало в своем составе кокаин. В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»).

Сама Наталья Бочкарева, которая находится под подпиской о невыезде, отрицает информацию об обнаружении у нее наркотика. Ее признали виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование, лишили водительских прав на год и восемь месяцев и назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.