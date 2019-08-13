Ляна Фридман: Бари Алибасов использует Шукшину в своих целях

После свадьбы с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной продюсер Бари Алибасов вычеркнул из жизни прежних друзей.

Новость о том, что родная дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга настаивает на немедленном разводе матери с Бари Алибасовым, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Наследницу знаменитой актрисы неожиданно поддержала и близкая подруга Бари Алибасова, бизнесвумен Ляна Фридман.

Ляна Фридман // фото: Денис Сорокин

– Конечно, Ольга делает правильно, что настаивает на разводе матери с Бари, – говорит Ляна. – Этот цирк с его стороны уже всем надоел. О каком счастье здесь может идти речь, если там ничего нет? Счастье – это когда жена встречает тебя дома с накрытым столом, спрашивает о делах и проблемах. А они даже живут в разных квартирах. В этом браке ничего нет. Бари использует Шукшину в своих целях. Когда я говорила об этом, все посчитали, что я оскорбляю их. Но я хотела донести всего лишь одну вещь, что Лидии, похоронив стольких мужей, пора бы остепениться. Василия уважает вся страна, включая первых лиц государства. Некоторое время назад она даже получала награду из рук президента, оценившего по достоинству творчество Василия Шукшина. Лидии стоило бы себя поскромнее вести. Если бы она вышла замуж за человека, соответствующего уровню великого режиссера – одно дело. Но Алибасова с великим Шукшиным не сравнить.

Бари кичится, что близкие отношения с Лидией у него длятся уже почти четверть века. Но Фридман в ответ на это лишь улыбается.

– Никогда ее не было в его жизни, – продолжает Фридман. – Максимум она один раз в два года заходила к нему на Арбат чай попить. Одна знакомая Бари, которая принимает его всегда в Германии, тоже уверена, что это замужество – филькина грамота. Более того, Алибасов никогда о Лидии лестно не отзывался. Когда мы только с ним познакомились, она ему периодически звонила. И Бари всегда говорил: «Запарила! Опять ей что-то от меня надо!» То стиральную машину новую просила купить, то шубу. Он даже меня просил: «Лидку ограбили. Может, ей шубу новую приобрести?»

После женитьбы на Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов сильно изменился. Он неожиданно стал вычеркивать из жизни преданных друзей, которые с ним были долгие годы.

– Он бесплатно лечился у доктора Лили! – говорит Ляна. – Каждое утро в течение двух лет ездил к ней в клинику на процедуры. Фактически она поставила его на ноги, так как из-за проблем с позвоночником он даже не мог прямо ходить. Она сделала все, чтобы он бегал по ток-шоу без боли. А сейчас он и от нее отстранился. И доктор Лили не одна такая. Все друзья, с которыми он раньше общался, в полном игноре. Я уж не знаю, Лида ли этому поспособствовала, но факты говорят сами за себя.

Фридман уверена: развод с Федосеевой-Шукшиной произойдет лишь в том случае, если сама актриса будет на этом настаивать.

– Стоит Лиде захотеть, Бари не будет переступать порог ее дома, – уверена Ляна. – Я понимаю дочек: они ведь своим поведением порочат и их честь. И Ольга, и Мария – уважаемые люди. Посмотрите на Машу: она – высокоинтеллигентный человек. Конечно, ей этой связи матери с Бари не понять. Я думаю, Федосеевой рано или поздно надоест вся эта клоунада. Либо девочки донесут до нее, что это некрасиво. Знаете, иногда мне кажется, что Лида и сама не ожидала, во что вступила благодаря Бари. Что касается меня, то могу сказать одно: я его точно больше не приму.