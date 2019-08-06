Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной требует развода матери с Бари Алибасовым

В конце июля Василию Шукшину исполнилось бы 90 лет. Родственники великого режиссера к юбилею главы семьи оказались в ссоре. Дочери писателя и режиссера Ольга и Мария не общаются между собой.

Одно радует: Ольга Шукшина находится постоянно рядом с мамой. Младшая дочь классика требует развода Лидии Николаевны с известным продюсером. Ведь в противном случае интеллектуальная собственность писателя может достаться совершенно далеким от имени Шукшина людям.

Федосеева-Шукшина и Алибасов объявили себя парой еще в 1995 году. Но узаконили отношения спустя почти четверть века, в ноябре 2018-го.

– Я не знаю, зачем был нужен этот брак моей маме, – комментирует Ольга Шукшина. – «Мы никогда не жили вместе, – недавно призналась мне она. – Совместного быта у нас не было, секса тоже». Это признание меня расстроило. Напрашивается вопрос: зачем тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами? Пятнадцать лет между мной и мамой были натянутые отношения, но сейчас мы воссоединились, чему я несказанно рада, мама тоже. Так вот, с начала лета я постоянно нахожусь с ней. Скажу вам честно, в нашу родовую квартиру на улице Бочкова долгие годы не ступала нога мужчины, поэтому все пришло в совершеннейшую негодность. Мама не умеет сама вести хозяйство, а помощи для нее нет никакой. Отчасти в этом и моя вина, мамочку никогда нельзя бросать. Все лето я привожу в порядок квитанции по коммунальным платежам, чиню сантехнику, которая много лет была в плачевном состоянии.

Ольга Шукшина // фото: архив редакции

– Бари приходит в гости к Лидии Николаевне?

– Бари Каримович бывает у нас вместе со своим помощником Сергеем, который известен как актер порнографических гей-фильмов. Стоит мне отлучиться из квартиры, как Бари проводит фотосессии с Лидией Николаевной. Нет-нет да и всплывают в сети фото, где он сидит на маминой кровати с голым торсом. Всё это не только задевает репутацию нашей мамы, но и оскорбляет имя папы, который всегда ассоциировался с нравственностью и чистотой. Одно из произведений отца так и называется – «Нравственность есть Правда». В кинофильме «Они сражались за Родину» герой папы простым, понятным языком донес смысл вечных ценностей. Меня беспокоит интеллектуальное наследие отца – его надо развивать на благо миллионов людей. Переживаю я и за здоровье мамы. Лидия Николаевна выглядит совершенно растерянной в руках незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой. Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода. Хочу спросить у Бари: зачем эти фотосессии за столом отца? Есть фото, где он точь-в-точь копирует папу, а мама при этом держит в руках книгу. Сколько бы Бари ни фотографировался у нас в квартире, я не верю в этот брак. Странное совпадение: Бари с Лидией Николаевной и Сергей со своей невестой Викторией зарегистрировались в один час. Зачем эти показательные свадьбы? Настораживает.

– Получается, что интеллектуальной собственностью отца могут завладеть люди, которым безразлична репутация вашей семьи?

– «Уверуй, – сказал отец, – что всё было не зря, наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания, не отдавай этого за понюх табаку… Мы умели жить. Помни это. Будь человеком!» Поэтому я не о частных лицах говорю, а о настоящем богатстве отца, которое он оставил всем нам. Шукшин всего себя отдал народу, свою кровь, поэтому я и обращаюсь к его народу, чтобы встали на защиту не только наследия Василия Макаровича, но и Лидии Николаевны, ведь мама – народная артистка. Прежде всего всем родственникам надо наладить отношения. Всех нас, пусть мы и не общаемся, сплачивает Василий Макарович, мы же носим его фамилию. Взамен не благодарим нашего папу, деда, а, наоборот, подвергаем себя критике. Отцу бы это не понравилось. Сели бы за один круглый стол дети, внуки, правнуки Василия Макаровича во главе с нашей мамой: счастливые, веселые и радостные от общения друг с другом. Этому папа был бы рад, а не тому, что сейчас происходит.

Василий Шукшин // фото: архив редакции

– Обезопасить интеллектуальную собственность Василия Макаровича надо при жизни всех наследников, – говорит Юлиан Соболев, семейный юрист Шукшиных. – Иначе могут возникнуть новые проблемы. Необходимо, чтобы Лидия Николаевна составила завещание на одну или двух дочерей. На ее развод с Бари я повлиять не могу, это дело личное, но вижу, что она находится в некотором анабиозе. Согласен с Ольгой, что наследие писателя надо развивать, будет неплохо открыть музей Шукшина в квартире на Бочкова, отдать под это одну комнату. Это я уже не как юрист говорю, а как почитатель творчества Василия Макаровича. Но прежде дочкам надо сплотиться. Шукшин бы точно надавал всем тумаков за такое поведение.