Алибасов ответил на обвинения в претензиях на наследство Шукшина

Бари Алибасов прокомментировал слухи о его претензиях на творческое наследие Василия Шукшина в связи с браком с его вдовой.

Напомним, ранее дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что не верит в брак матери с Бари Алибасовым.

— Ты прочитал статью девочки, которая всю жизнь прожила в Египте, работала посудомойкой, теперь приехала сюда, а здесь находится меньше года в стране, и вдруг появляется эта публикация, которая не имеет никакого отношения ко мне. Оказывается, я еще и претендую на авторские права на произведения Шукшина. Это больной человек только может такое придумать, — заявил Бари Алибасов на пресс-конференции в Москве.

— А вы с ней [с Ольгой Шукшиной] разговаривали после этого?

— Зачем я буду с больным человеком разговаривать, с какой целью.

— Это же ваша падчерица?

— Ну мы дружим, да.