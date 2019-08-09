Бари Алибасов влип в новый скандал

Пресс-конференция Бари Алибасова закончилась очередным громким скандалом. В самом начале мероприятия охранники выставили за дверь звезду телевизионных шоу Мариану Саид Шах. Ее вопросы показались Бари и его помощникам крайне неудобными.

На пресс-конференцию Бари опоздал на двадцать пять минут. В результате, когда все началось, Саид Шах первым делом попросила назвать Алибасова фамилию врача, который занимался лечением продюсера в НИИ имени Склифосовского.

Простейший вопрос, как показалось, застал Бари врасплох. Назвать фамилию он так и не смог. Другие вопросы Саид Шах также остались без ответа Бари.

В результате спустя пять минут Мариану попросили за дверь. Из зала девушку выводили два охранника.

— Конечно, это нонсенс, когда журналиста выпроваживают с пресс-конференции, — говорит Мариана. — Я не хулиганила, никого не перебивала и, уж понятно, срывать мероприятие не собиралась. Меня интересовала только фамилия врача Алибасова. При таком сильнейшем отравлении Бари быстро встал на ноги. Доктору, который его лечил, надо орден давать за это, а мы до сих пор не знаем его имени. Но так как Алибасов скрывает имя врача, то появляется вопрос, а было ли это отравление вообще. Мы все знаем, что Бари Каримович лежал в НИИ имени Склифосовского. Лечение Бари оказывали за счёт налогоплательщиков, то есть за наш с вами счёт. Значит, если это пиар, то тот, кто реально нуждался в этой помощи, мог её не получить? На каком основании приехала «скорая помощь» к Алибасову, был ли официальный вызов в эту службу? И если это пиар, то как мог допустить такое главврач именитой больницы? Мы все знаем, что Бари Алибасов небедный человек. Неужели он всё это организовал за деньги? Прокуратура должна провести проверку этого факта.

Сам Бари Алибасов, когда журналиста выводили из зала, схватил стакан с водой, делая, вид, что ничего не происходит.

— Это, конечно, очень некрасиво! — вступились мы за коллегу. — Она вам вопрос задала. Для чего этот цирк устраивать?

— Разве я выводил ее за дверь? — заявил Бари и переключил свое внимание на другую тему.