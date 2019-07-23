Ротару и Бузова потрясли на "Славянском базаре – 2019"

28-й фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» завершился в соседней Белоруссии. Под занавес фестиваля в Белоруссию пожаловала сама Ольга Бузова.

Звезда «Дома-2» приехала на несколько песен в рамках церемонии закрытия и ночного концерта-дискотеки (завершившегося в 7 утра). Ольга, как известно, зарабатывает миллионы на соцсетях и поддерживает интерес к себе всеми доступными способами, что многое говорит не о ней, а о тех, кто на это ведется. Вот и на этот раз Бузова отпрыгала свое ночное выступление и – благо уже рассвело – поехала фоткаться в ультрасексуальном наряде на площадь Победы недалеко от Вечного огня. «У нас так даже девушки легкого поведения не одеваются», – обсуждали потом звезду местные жители.

Бузова в Витебск приехала далеко не в приподнятом настроении. Незадолго до начала фестиваля Оля участвовала в шоу «Форт Боярд», где серьезно повредила ногу. Боль была невыносимой. Но отменить участие в фестивале и тем самым подвести организаторов певица не могла.

– Болит до сих пор, – жаловалась певица за кулисами.

А вот от общения с журналистами Бузова отказалась. Говорят, что звезде надоело отвечать на вопросы о личной жизни. Там, как известно, все без перемен.

Тамара Гвердцители тоже много гуляла по Витебску. В повседневной одежде артистку почти никто не узнавал. Звезда была этим довольна. А вот на самом концерте настроение певицы испортилось. Всему виной – плохо настроенный рояль, из-за которого артистка едва не сорвала очередной номер.

В разгар выступления звезда подошла к роялю, чтобы исполнить свой хит «Капля солнца». Но сделать этого не смогла. Тамара Михайловна обнаружила, что инструмент неисправен. Подбежавшие техники устранить неполадку не смогли. В результате звезде пришлось аккомпанировать себе на синтезаторе.

– Это ужас! – вздохнула артистка. – Нужно поднять вопрос, чтобы фестивалю подарили новый рояль.

Тамара Гвердцители

Александр Маршал в Витебске дал большую пресс-конференцию, в которой много разговаривал о политике. Рассказал он и о своем бывшем напарнике по группе «Парк Горького» Николае Носкове, который, как известно, пережил серьезный инсульт.

– Сейчас он чувствует себя намного лучше, – сообщил Маршал. – Могло быть и хуже. Я недавно разговаривал с его супругой. Николай на днях попробовал записать в студии новое произведение, которое сам написал. Думаю, в скором времени вы его услышите!

Многие артисты приехали на «Базар» вместе с семьей. Например, Денис Майданов взял с собой супругу Наталью, которая хоть и является его директором, но редко сопровождает на гастролях. Сосо Павлиашвили приехал вместе с младшей дочкой Сандрой. Девочка готовится пойти по стопам знаменитого папы. Она активно занимается вокалом и грузинскими танцами. Своими умениями Сандра поделилась и со зрителями. В одном из концертов она вышла с Сосо на сцену. Павлиашвили был счастлив.

Вообще атмосфера на «Базаре» была такой радушной, что многим звездам не хотелось уезжать. Например, итальянского певца Пупо еле выгнали со сцены. Он спел несколько запланированных песен, но ему этого оказалось недостаточно. Перед хитом Gelato al Cioccolato он пригласил местных женщин и стал разучивать с ними танцевальные па.

Организаторы схватились за голову: им нужно было готовить площадку к церемонии закрытия фестиваля. Но Пупо со сцены уходить не хотел. Артист стал показывать рукой звукорежиссерам: мол, давайте музыку! Организаторы скрепя сердце поставили фонограмму! А Пупо и этого было мало. Он стал требовать новую песню. А поняв, что новую фонограмму ему не включат, затянул «О белла чао!» без музыки. Уговорить его покинуть сцену удалось с трудом!

Дельтаплан Валерия Леонтьева

Еще совсем недавно Валерий Леонтьев туманно говорил о своих перспективах на сцене. Поклонники были уверены, что певец решил распрощаться с гастролями раз и навсегда. Впрочем, судя по всему, Валерий Яковлевич передумал. Об этом он впервые заявил на недавнем сольном концерте в Витебске.

Фото: Лилия Шарловская

К зрителям, заполнившим зал почти до отказа, Леонтьев вышел после продолжительного отпуска в Майами. Загорелый, подтянутый – глядя на него и не подумаешь, что в марте ему стукнуло 70 лет!

– Очень приятно, что вы меня помните и не забываете, – заявил Леонтьев. – Не все из тех моих коллег, кто начинал в ХХ веке, допел до ХХI. Я это сделал.

Вначале втянуться в работу Леонтьеву было непросто. Было заметно, что даже танцевальные па даются ему с трудом. Но после третьей песни Валерий Яковлевич уже вошел в раж и не мог остановиться. Поклонники заметили рядом с Валерием Яковлевичем скандально известного охранника Сергея. Напомним, что недавно во время концерта Валерия Яковлевича он грубо оттолкнул от артиста девочку, решившую подарить Леонтьеву букет цветов.

Но Леонтьев, по всей видимости, решил простить охранника, несмотря на столь дерзкую выходку, которая сильно ударила по имиджу певца. Телохранитель по-прежнему не отходит от Валерия Яковлевича ни на шаг. Когда тот спускается в зал, Сергей наблюдает за реакцией зрителей. И осаждает слишком возбужденных. Но теперь относится к ним более благосклонно.

В одном из номеров на сцену выбежали полураздетые танцоры. Мальчики в сексуальных трусиках лихо подхватили Леонтьева вверх. Валерий Яковлевич расплылся в довольной улыбке – эпатаж он любит до сих пор.

Фото: Лилия Шарловская

– Недавно мы были на гастролях за границей: в Латвии, Германии, Израиле, – продолжил певец. – Во всех географических пунктах игорный бизнес не запрещен. Все удовольствия располагались на первых этажах в гостиницах, где мы жили. Я туда ни ногой, потому что не очень люблю, когда чужие дяденьки отнимают у меня мои бабуленьки. А вот орлы наши играли.

Обнаженные танцоры дали ясно понять, что проигрались. Поэтому тут же спустились в зал и стали собирать «дань». Зрители у Леонтьева оказались щедрыми: обратно на сцену танцовщики вернулись не с пустыми руками. Одному из парней восхищенная зрительница запихнула купюру прямо в трусы.

– Посмотрите, как выглядит сексуальное рабство, – радовался певец, встречая свой балет на сцене. – Очень неплохо! Раньше мы собирали деньги на строительство олимпийских объектов, потом на их содержание, потом на строительство опор моста в Крым. А сейчас просто собираем. И спасибо, что даете. В наши дни, такие непростые с экономической точки зрения, то, что вы сейчас сделали, просто чудеса самоотверженности.

Фото: Лилия Шарловская

В конце выступления Леонтьев дал ответ на главный вопрос, который интересовал его поклонников. Принимая букеты от фанатов, Валерий Яковлевич признался, что уходить не собирается. Во всяком случае, в ближайшее время.

– Не подарили мне подарок? Ничего страшного, в другой раз подарите, через несколько лет, – заявил певец, дав намек, что завязывать не собирается. Его слова зрители встретили аплодисментами. Отпускать Леонтьева на пенсию его фанаты действительно не хотят.

Софию Ротару едва не задавили поклонники

София Ротару наконец-то прервала молчание. Певица впервые за последний год вышла на сцену. На закрытии «Славянского базара в Витебске» София Михайловна произвела настоящий фурор.

Некогда главная певица Украинской ССР, София Ротару нечасто появляется на публике, тем более на публике международной. Более молодые украинские артисты давно решили для себя дилемму – работают они в России или нет. Для Ротару этот вопрос, похоже, стал куда более сложным. В свою «Виллу Софию» в Крыму она в последние годы не приезжала, живет в Киеве.

Белорусский «Славянский базар», где 12 лет назад закладывали ее звезду у Летнего амфитеатра, стал для Ротару своего рода пробным шаром.

Концертный директор певицы Сергей Лавров уверяет, что за свое выступление «хуторянка» просит сто тысяч евро. Какой гонорар заплатили артистке в Белоруссии, остается только догадываться. В Витебск певица прибыла с корабля на бал – и сразу с поезда отправилась на концерт. Зрители к ее приезду подготовились основательно – заранее приобрели роскошные букеты цветов.

София Михайловна обошлась в Витебске без больших сольных концертов, спела три песни под фонограмму, одну из них новую (объявив ее, артистка услышала вздох разочарования), одну – на украинском языке («Одна калина»).

Фото: Лилия Шарловская

Когда певица вышла на сцену, в зале начало твориться форменное безумие. Увидев восхищенных фанатов, София решила подойти к ним поближе. Но сама передвигаться по лестнице не решилась.

– Помогите мне спуститься! – попросила она охранников.

В этот момент в зале началась вакханалия. Зрители вскочили со своих мест и стали подпевать певице.

Одним из немногих, кто смотрел выступление Ротару без воодушевления, оказался Сергей Соседов. Музыкального критика, в отличие от большинства зрителей, звезда не возбудила.

– Две песни из трех, которые она пела, – говенные, – вынес свой вердикт Соседов. – Можно было исполнить три своих хита. А она спела две песни совсем негодные – даже не помню, о чем они. Конечно, выступала под фонограмму – она никогда живьем не пела. Да, выглядит она хорошо, но устало. Виден возраст – он в ее глазах читается. У Сони нет того блеска, который был раньше!

Сергей Соседов // фото: Global Look Press

Приглядевшись к Ротару получше, часть зрителей впали в шоковое состояние. Под ее нарядом они не обнаружили нижнего белья. Такого смелого поступка от 71-летней звезды явно никто не ожидал.

– Спросите у нее, почему она не надела лифчик! – парирует Соседов. – Мои соседи по ряду отметили, что там у нее все трясется. Однако я не вижу тут ничего криминального. Сейчас многие артистки выступают без бюстгальтеров, не только Ротару. А вообще мне платье не понравилось. Можно было бы выбрать наряд и получше. То, в чем она выступала – коктейльный вариант. В нем можно выходить к гостям, которых ты пригласила на свою виллу. А для фестиваля оно недостаточно роскошное.

Соседов не исключает, что без лифчика на сцене Ротару появилась из-за Пугачевой: якобы хотела доказать главной конкурентке, что по-прежнему находится в отменной форме и сдаваться не собирается.

– Да, наверное, она хотела перед Аллочкой выпендриться, – не исключает Соседов. – И показать, что еще может! На самом деле грудь у Ротару для ее возраста достаточно неплохо смотрится.

В конце выступления Софию стали одаривать букетами. Чтобы не было давки, охранники пускали людей на сцену частями. Фанаты певицы так ждали звезду, что не могли скрыть своих эмоций.

– Спокойнее, спокойнее, – просила София: любвеобильные поклонники ее буквально смяли. Одного из них она осадила, так и не дав поцеловать себя в щечку.

В итоге подарить цветы смогли не все желающие. Чтобы не затягивать концерт, Ротару удалилась за кулисы. А фанаты так и остались стоять с букетами. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что потом звезда раздала букеты за кулисами. Везти их с собой в Киев «хуторянка» посчитала лишним.

Между тем украинских артистов было на церемонии закрытия предостаточно. Приехал, например, Melovin, представлявший Украину на Евровидении-2018 и запомнившийся дьявольской линзой на одном глазу. В жизни – скромный обаятельный парень, но имидж блюдет строго: просил не называть его в прессе мирским именем Костя.

Еще один украинский певец Alekseev уже несколько лет успешно покоряет московские площадки и радиостанции песнями с оригинальными текстами и аранжировками. За кулисами «Базара» он рассказал, что собирается расширять географию гастролей за счет США и Канады. Что касается сложностей между Украиной и Россией, для таких вопросов почти у всех молодых украинских певцов, составляющих сегодня костяк российской эстрады, выработана дипломатичная формулировка.

– Я предпочитаю быть верным своей музыке, – сказал мне Alekseev. – Всё меняется. Никто не знает, что будет через 10–15 лет. Возможно, ваши и мои взгляды совершенно поменяются. Но на одном я хочу стоять твердо: я музыкант и должен выступать для публики. Если она меня ждет, приеду к ней в любой уголок мира.

Приподняла «Славянский базар» и рок-музыка. Светлана Сурганова со своим оркестром отыграла мощнейший по энергетике сольный концерт. А самым последним шоу «Славянского базара» стало выступление группы «Кипелов». Тут уже успех, что называется, на классе. Вокал Валерия Кипелова и тексты группы дадут фору подавляющему большинству выступавших в Витебске.

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Материалы вышли в изданиях «Жёлтая газета. Зажигай!» №28-2019; «Собеседник» №27-2019.