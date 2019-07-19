Александр Маршал: Кто будет шутить с Россией, получит по морде

Певец Александр Маршал на «Славянском базаре в Витебске» рассказал, как перевозил останки родителей из Киева, где они жили.

— Я попал в список «Миротворец», — сказал певец. — А три года назад ушла мама. 9 мая в три ночи. А я приехать не могу. По поводу меня позвонили в СБУ (Служба безопасности Украины. — К.Б.). Они спрашивают: «Кто?» — «Ну вот есть такой Александр Маршал». — «Ой, не-не-не!» И вот ровно год назад кремировали маму, эксгумировали отца. Привезли в Москву. Год назад еще сестра умерла. Теперь они у меня на Ваганьковском кладбище. Я своим врагам такого не желаю. А они, да, мои враги.

На вопрос о том, насколько велик круг его единомышленников, Маршал ответил: «Да вся Россия. За исключением кучки...»

Известная в Витебске художница Татьяна Руденко во время разговора с артистом призвала «всем русским раздать русские паспорта». «Я, может быть, не поеду туда, меня здесь все знают, но надо раздать», — добавила она и пожелала, чтобы Россия, Украина, Белоруссия, Грузия снова стали одним государством.

— Все время говорю об этом. У нас великое будущее. Мы все равно будем вместе, — заключил Александр Маршал.

После своего выступления на церемонии закрытия «Славянского базара» Александр согласился ответить на вопросы «Собеседника».

— Вы говорили об объединении стран. А как сделать так, чтобы при этом не было войны? Ведь в республиках немало людей, которые, скажем так, не очень за, которые России сторонятся...

— Что значит «не очень за»? Просто есть люди, которые за это получают деньги. В основном. И они больше ничего из себя не представляют, только надеются на авось. Я являюсь членом Общественного совета Министерства обороны России, знаю о нашем вооружении, о людях, которые сейчас служат в армии. Я никому не советую с нами шутить. Получат по морде, сто пудов. Поэтому дипломатия — это очень важно. Зачем надо было приходить на Донбасс и начинать стрелять? Нельзя сесть за стол, сесть договориться? Все военные конфликты в итоге заканчиваются переговорами.

— Вы бываете на мероприятиях минобороны. Скажите, Россия — миролюбивая страна?

— Россия — страна, которая постоянно находится в военных конфликтах не потому, что она нападает, а потому что на нее нападают. Наполеон, Гитлер... Мы долго запрягаем, но уж если запряжем... И я очень счастлив, что с Белоруссией у нас очень тесные дружеские отношения, что убрали границу. Так и должно быть.

— А вы знаете, что при всей открытости границ с Россией в Белоруссии власти очень трепетно относятся к своей независимости и государственности? Начиная со школы, где это все изучается и пропагандируется.

— Ну и хорошо. На здоровье. Пожалуйста. Но все же понимают, что будет завтра, если разругаться в хлам друг с другом. А рулят дяденьки за океаном.

— А вы уверены, что прямо рулят?

— Я не уверен, я знаю!

— Откуда?

— Как откуда? А вы не знаете? Чуть что, сразу прилетают на совещания. Да ну, что об этом говорить?!

Напомним, что конфликт России и Украины начался с вхождения в Крым российских войск без опознавательных знаков накануне референдума о присоединении полуострова к России. Конфликт на Донбассе начался после проведения в Крыму референдума с появления в Донецкой области вооруженных отрядов, главари которых имели российское гражданство. Отряды захватывали госадминистрации и срывали с них флаги Украины. В результате на взятых под контроль территориях были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. По версии украинской стороны, война на Донбассе — прямая вооруженная агрессия со стороны России. По версии российской стороны, это внутриукраинская гражданская война.

Конфликт длится уже более пяти лет. По данным на январь 2019 года, общее число потерь составляет 13 тысяч человек.

Война на улице Мира. Как живут ДНР/ЛНР через пять лет после начала конфликта