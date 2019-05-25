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Звезды прокомментировали итоги спецвыпуска финала шоу "Голос. Дети"

Шоу-бизнес
23:15, 25 мая 2019
sobesednik.ru

фото: кадр из программы
фото: кадр из программы

Первый финал проекта «Голос. Дети» завершился месяц назад со скандалом. Зрители посчитали победу Микеллы Абрамовой незаслуженной. Тогда было проведено расследование, которое подтвердило, что часть голосов за дочь Алсу рассылали боты. В связи с этим и был назначен спецвыпуск проекта, состоявшийся 24 мая.

На этот раз победителями стали все девять финалистов шоу, в том числе и Микелла Абрамова, которая на эфир не пришла. 

Константин Эрнст лично объявлял каждого победителя, подчеркнув, что проект «Голос. Дети» всегда был и будет честным проектом. Он сказал, что на Первом канале нельзя никого и ничто купить.

Речь гендиректора Первого канала оценили многие звезды шоу-бизнеса. Среди них Максим Галкин, певица Наталья Штурм, актер Станислав Садальский и Иван Ургант.

Ургант первым прокомментировал второй финал «Голоса. Дети», так как вышел в эфир со своим шоу сразу после него. Шоумен порадовался, что вся эта история окончилась на доброй ноте, но удивился выбору для участников слишком взрослых песен: «Как молоды мы были», «Дорогие мои старики».

Иван также в свойственной ему манере прошелся по фразе Константина Эрнста о невозможности ничего купить: «Мы сейчас сидели в студии и смотрели эфир. Я пошел купить батончик. И не смог, потому что на Первом канале ничего нельзя купить», — пошутил шоумен.

Максим Галкин в своем аккаунте сообщил, что отработал концерт в Израиле и успел посмотреть финал «Голос. Дети». «Я очень растроган, как зритель. Хочу поздравить всех победителей. Я — счастлив. Это были правильные слова в сложной ситуации. Константин Эрнст нашел мудрое решение. Просто замечательно все, классно, трогательно. Мы насладились потрясающими ребятами. Поздравляю их всех с победой. Считаю, что Первый канал достойно вышел из этого конфликта. Спасибо проекту «Голос» за эмоции», — написал Галкин.

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Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

Певица Наталья Штурм сообщила, что это был лучший Константин Эрнст — времён «ВИДа», «Матадора». По ее мнению, он вдруг стал «мальчишкой, который должен поступить по-пацански, как поступили бы они всей командой, как сделал бы Листьев».

«Очень дружелюбно, не сводя ни с кем счётов и никого не обидев. Все сделано суперпрофессионально. Сделав победителями всех участников, логично начав с реального победителя конкурса Ержана Максима. И действительно это был праздник и для зрителей и детей на сцене. Вот и поставлена точка в громком телескандале. Первый поступил просто по-честному», — написала Наталья Штурм в Instagram.

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Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Актер Станислав Садальский впервые за долгое время позитивно отозвался о Первом канале:

«Эрнст отлично придумал... Справедливо! Всем сестрАм по серьгАм. Победила дружба»

Народный артист даже процитировал гендиректора канала: «А в конце я хочу вам сказать: «Голос» - будет. «Голос» был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой», — подписал свой пост Садальский.

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фото: кадр из программы

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