Первый финал проекта «Голос. Дети» завершился месяц назад со скандалом. Зрители посчитали победу Микеллы Абрамовой незаслуженной. Тогда было проведено расследование, которое подтвердило, что часть голосов за дочь Алсу рассылали боты. В связи с этим и был назначен спецвыпуск проекта, состоявшийся 24 мая.

На этот раз победителями стали все девять финалистов шоу, в том числе и Микелла Абрамова, которая на эфир не пришла.

Константин Эрнст лично объявлял каждого победителя, подчеркнув, что проект «Голос. Дети» всегда был и будет честным проектом. Он сказал, что на Первом канале нельзя никого и ничто купить.

Речь гендиректора Первого канала оценили многие звезды шоу-бизнеса. Среди них Максим Галкин, певица Наталья Штурм, актер Станислав Садальский и Иван Ургант.

Ургант первым прокомментировал второй финал «Голоса. Дети», так как вышел в эфир со своим шоу сразу после него. Шоумен порадовался, что вся эта история окончилась на доброй ноте, но удивился выбору для участников слишком взрослых песен: «Как молоды мы были», «Дорогие мои старики».

Иван также в свойственной ему манере прошелся по фразе Константина Эрнста о невозможности ничего купить: «Мы сейчас сидели в студии и смотрели эфир. Я пошел купить батончик. И не смог, потому что на Первом канале ничего нельзя купить», — пошутил шоумен.

Максим Галкин в своем аккаунте сообщил, что отработал концерт в Израиле и успел посмотреть финал «Голос. Дети». «Я очень растроган, как зритель. Хочу поздравить всех победителей. Я — счастлив. Это были правильные слова в сложной ситуации. Константин Эрнст нашел мудрое решение. Просто замечательно все, классно, трогательно. Мы насладились потрясающими ребятами. Поздравляю их всех с победой. Считаю, что Первый канал достойно вышел из этого конфликта. Спасибо проекту «Голос» за эмоции», — написал Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 24 Май 2019 в 1:10 PDT

Певица Наталья Штурм сообщила, что это был лучший Константин Эрнст — времён «ВИДа», «Матадора». По ее мнению, он вдруг стал «мальчишкой, который должен поступить по-пацански, как поступили бы они всей командой, как сделал бы Листьев».

«Очень дружелюбно, не сводя ни с кем счётов и никого не обидев. Все сделано суперпрофессионально. Сделав победителями всех участников, логично начав с реального победителя конкурса Ержана Максима. И действительно это был праздник и для зрителей и детей на сцене. Вот и поставлена точка в громком телескандале. Первый поступил просто по-честному», — написала Наталья Штурм в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 24 Май 2019 в 1:58 PDT

Актер Станислав Садальский впервые за долгое время позитивно отозвался о Первом канале:

«Эрнст отлично придумал... Справедливо! Всем сестрАм по серьгАм. Победила дружба»

Народный артист даже процитировал гендиректора канала: «А в конце я хочу вам сказать: «Голос» - будет. «Голос» был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой», — подписал свой пост Садальский.