Станислав Садальский резко высказался о повторе финала шоу "Голос. Дети"

Актер Станислав Садальский и раньше высказывался в Instagram на тему победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети». Он был абсолютно уверен, что вся эта история не обошлось без влияния деда Микеллы Абрамовой Ралифа Сафина. По словам артиста, «влиятельный родственник мог помочь внучке победить».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 16 Май 2019 в 7:00 PDT

Сегодня, когда стало известно, что финал конкурса будет продублирован, Садальский опубликовал гневный пост:

«Новый детский финал назначен на 24 мая. А зачем новый стресс для ни в чём неповинных детей? Нужно, как в спорте! Лишили золота (первого места), оно переходит спортсмену, занявшему второе место. А так чему, собственно удивляться, шоу есть шоу. И это на Первом канале, на виду у всей страны. Аксюта!!! Приличные люди подают в отставку сразу... Ох, бедная, бедная девочка. Не переживайте вы за неё, у неё будущее в 1000 раз лучше будущего ваших детей будет».