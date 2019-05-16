Эксперты компании Group-IB выявили накрутку с помощью ботов при голосовании на телевизионном проекте «Голос. Дети».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, после проведения проверки аналитики смогли выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети».

«При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 — порядковый номер участника [под номером 07 в проекте участвовала дочь певицы Алсу]», — сказали в Group-IB.

Отмечается, что в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч СМС, а телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф.

Кроме того, один из российских регионов в ходе голосования продемонстрировал необычно высокую активность, однако точные данные об этом не сообщаются до публикации финального отчета по проведенному расследованию.

Согласно присланному в редакцию Sobesednik.ru пресс-релизу, после получения данных от экспертов Первый канал принял решение аннулировать итоги финала шестого сезона телепроекта, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB представит до конца мая, но уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети"», — говорится в заявлении.

Телеканал также пообещал провести 24 мая отдельный специальный выпуск проекта в прямом эфире с участием всех финалистов, а также усовершенствовать механизм голосования с привлечением специалистов Group-IB, занимающихся расследованием киберпреступлений.