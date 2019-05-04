Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок

Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня. Он опубликовал фото из магазина женской одежды, где артист вместе с подругой и коллегой Татьяной Васильевой выбирают для нее наряд. Начал Садальский с анекдота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 3 Май 2019 в 11:36 PDT

«Встречаются двое. Один: "Вы тут поблизости милиционера не видели?" — "Нет". — "Тогда снимай пальто!" По-моему, пальто ужасно. Работы нет, денег почти нет... Заставила купить», — написал Станислав в своем блоге.

Напомним, Садальский и Васильева много лет играют вместе антрепризные спектакли и дружат. Несмотря на сложный характер Стаса, Васильева прощает ему все его, порой странные, выходки. Актриса не раз признавалась, что Садальский — широкой души человек.