Первый канал принял решение не проводить повторное голосование в детском «Голосе» и признал победителями всех финалистов.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг победы ее дочери Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети», заявив, что девочка сама примет решение, участвовать ли ей в организованном Первым каналом спецвыпуске.

Как передает «Интерфакс», Микелла так и не появилась в эфире шоу, которое прошло на Первом канале вечером в пятницу, 24 мая.

При этом она все равно вошла в число победителей проекта вместе с остальными финалистами детского «Голоса».

«А теперь об итогах. Мы с компанией Talpa, — людьми, которые придумали этот формат, — обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории "Голоса". Победителями проекта становятся: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова», — объяснил такое решение директор Первого канала Константин Эрнст.

Он также отметил, что шоу продолжится, а канал постарается сделать все, чтобы оно оставалось честным.

«Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой. Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне», — приводит слова Эрнста агентство.