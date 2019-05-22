Певица Алсу впервые дала комментарий относительно ситуации с победой ее дочери в финале шоу «Голос. Дети».

Напомним, 16 мая Первый канал принял решение аннулировать итоги голосования телезрителей в финале шоу «Голос. Дети», в котором с большим отрывом победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Такие меры были предприняты телеканалом после того, как проверка экспертов выявила накрутку голосов в пользу Микеллы.

Как передает «Серебряный дождь», 22 мая в эфире радиостанции Алсу впервые прокомментировала данный скандал. По словам певицы, ее дочь «и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры».

«Но я думаю, что все должно хорошо закончиться», — сказала Алсу, добавив, что Микелла сама примет решение об участии в спецвыпуске проекта, который состоится на Первом канале 24 мая.

Певица подчеркнула также, что даст развернутый комментарий о скандале на детском «Голосе» 1 июня — в День защиты детей.