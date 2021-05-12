"Галявиев купил оружие незаконно": генерал Гуров сообщил новые факты о казанском стрелке

Генерал-лейтенант милиции Александр Гуров составил психологический портрет казанского стрелка и открыл новые факты о том, как открывший стрельбу в школе Казани Ильназ Галявиев смог приобрести свое оружие.

Напомним, что лицензию на оружие Ильназ получил 28 апреля, через два дня после отчисления из колледжа «ТИСБИ». Галявиев был вооружен турецким ружьем Hatsan Escort – тем же, каким пользовался Керченский стрелок Владислав Росляков. На рынке это один из самых дешевых автоматических дробовиков стоит от 30 до 40 тысяч рублей.

11 мая 2021 года в маске и с дробовиком наперевес Галявиев шел по казанской улице. Он направлялся в школу №175. По пути встретив случайного прохожего, помахал ему оружием. Парня никто не остановил. И уже через считанные минуты Галявиев отнял жизни у нескольких детей...

19-летний Галявиев сравнивал себя с богом, называл людей «биомусором» и считал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной». Как Ильназ Галявиев со своим внутренним монстром прошли психиатра, когда получали справку для разрешения на ствол? С этим вопросом Sobesednik.ru обратился к бывшему депутату Госдумы, генералу-лейтенанту милиции Александру Гурову.

Александр Гуров

– Он незаконно владел оружием, – заявил нам Гуров. – Власти проворонили это дело и теперь оправдываются.

– Галявиев приобрел карабин незаконно, его по закону можно приобретать только в 21 год.

Как я и предполагал, сейчас все будет сконцентрировано на хранении и обращении с оружием. Все опять будут ужесточать.

– Казанский стрелок напомнил Брейвика, но манифестов не писал. Откуда эта обида на всех? Почему он решил убить тех, кого знал?

– Это на какой-то почве ненависти. Но все равно эта ненависть превращается в крайнюю форму. Тут нужно другие мозги иметь.

Когда мы изучали судебную психиатрию в институте Сербского, нам говорили: вообще непонятно, кто шизофреник, то ли мы – здоровые – ненормальные, то ли шизофреники нормальные. Мы не разобрались с психикой человека полностью. Она не изучена и не может быть изучена. А представить факторы, которые на это влияют, можно.

Пример: во времена СССР преступник по фамилии Сажин, убивший 50 школьников, просил его не убивать, а изучить, потому что он сам не мог ответить на многие вопросы. И психиатры нашли аналогичное дело в США, оно описано там с медицинской точки зрения – что с человеком происходит. Он вменяемый, но у него страшная тяга к сексу, и он не может от этого избавиться.

– Он объяснял: мол, когда я готовлю ученика в течение года к смерти, это то же самое, что прелюдия в сексе.

– У Галявиева однозначно психическое расстройство?

– Конечно, безусловно. Только вопрос – какое, как оно проявляется, что на него повлияло. Этим должны заниматься специалисты.

Вопрос должен стоять по-другому: как человек дошел до такой жизни. Что это – социально приобретенное заболевание или это врожденное. Что способствовало развитию этого заболевания. И третий вопрос: а можно ли было вообще это предотвратить?

Например, он шел в школу с дробовиком, но никто об этом не сообщил. Что, в школу теперь ходят с дробовиками? Перестрелка в школе – это не американский вариант, муссируемый в нашем обществе. Это что-то непонятное.

– С чем это связано?

– Это болезнь, у Галявиева однозначно зациклилось что-то. Я встречал таких.

– Один, например, убил человека и как ни в чем не бывало говорит: «Ну я же с Луны получил сигнал ликвидировать его. Шпион!» Он шизофреник был.

На какой основе у Галявиева мог произойти сдвиг по фазе? Может, он насмотрелся чего-то в Интернете. Но компьютер – это всего-навсего раздражитель. Если человек здоровый и не предрасположен к психическим заболеваниям, компьютер его ослабит. Но у него не возникнет желания убивать. Это либо уже шизофреник был, либо предрасположен был, с симптомами, и Интернет лишь ускорил его действия.

– Что светит 19-летнему убийце?

– Пожизненное. Но если признают невменяемым, то назначат ему принудительное лечение.