Ильназ Галявиев неоднократно обращался к врачам с головной болью

Выпускнику казанской гимназии Ильназу Галявиеву в 2020 году после обследования в одном из медучреждений поставили диагноз о болезни головного мозга, передает пресс-служба Следкома.

Диагноз не уточняется, но также известно, что близкие с начала года отмечали, что поведение молодого человека стало агрессивным. И до этого Галявиев неоднократно обращался к врачам с головной болью.

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев устроил в гимнази №175 стрельбу, жертвами которой стали ученики, а также преподаватели и сотрудник школы.

Глава СКР Александр Бастрыкин вместе с сотрудниками ведомства возложил цветы около народного мемориала рядом с гимназией №175 в Казани, где вчера произошло массовое убийство.

После Бастрыкин провел оперативное совещание с участием начальника УФСБ в Татарстане Игорем Хвостиковым, руководителем УМВД субъекта Артемом Хохориным, другими сотрудниками СК и представителем республиканского МЧС.

К расследованию уголовного дела привлечено более ста следователей, криминалистов и иных экспертов. Телеграм-канал «Медиазоны» пишет, что Галявиев доставлен в суд, где ему будет избрана мера пресечения. В СКР отмечают, что его текущее состояние препятствует проведению полноценных следственных действий.

На текущий момент установлено, где Галявиев приобрел оружие, а также изъяты документы, с которыми он получил право на использование огнестрела.

В доме подозреваемого проведен обыск, опрошены более 75 человек, собраны записи камер наружного видеонаблюдения. Назначено более 30 экспертиз по уголовному делу.