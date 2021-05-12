Похороны жертв cтрельбы в Казани пройдут сегодня. Красный крест собирает пожертвования

Сегодня, 12 мая, пройдут похороны жертв массового убийства в школе №175 в Казани. Об этом Znak.com рассказали в «Казанском городском общественном центре». В результате стрельбы погибло девять человек: двое взрослых и семь детей, ранения получили 20 человек. На похоронах будут присутствовать психологи.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, сегодня в Республике объявлен день траура, школы региона также не работают.

Организацию траурных мероприятий и финансовое сопровождение взяло на себя правительство Татарстана: «Все выплаты, вопросы похоронные – все вопросы берем на себя. Организуем эту работу. Мне постоянно будут докладывать. В школе находится наш вице-премьер. Мы еще раз все проверим и обойдем каждую семью», – сказал президент республики Рустам Минниханов в ходе совещания с представителями федерального правительства.

Тем временем Российский Красный крест объявил о начале сбора средств для помощи пострадавшим. Организация открыла специальный счет в Сбербанке, пообещав совместно с правительством Татарстана организовать необходимую поддержку пострадавшим в зависимости от их нужд и отчитаться о своей деятельности: «Мы берем на себя обязательства совместно с Правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально», – сказал глава организации Павел Савчук.

Реквизиты для перевода средств приводятся на сайте российского отделения Красного Креста.