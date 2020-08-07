В Норильске во время откачки нефтепродуктов из реки их снова разлили

Сотрудники компании ООО «Политехника», занимавшиеся устранением последствий разлива топлива, который произошел ранее в Норильске в результате аварии на предприятии «Норникеля», вновь разлили собранные нефтепродукты в реку Амбарная.

«По той информации, которую передал [в МЧС] исполнитель работ по перекачке, рукав при включении насоса забыли закрыть, и поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности, и соответственно, попало в реку Амбарная. По предварительной информации, это один куб», — прокомментировали РИА Новости в Росприроднадзоре.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора АО «НТЭК» (принадлежит «Норникелю») Сергея Липина, в водоем вновь попало порядка 100-250 литров нефтепродуктов, занявшие около 50 квадратных метров поверхности реки. Работы по устранению последствий нового разлива уже начаты.

Напомним, что ранее из резервуара «Норникеля» в Норильске в окружающую среду попало порядка 21 тысячи тонн солярки. После этого другая авария произошла на объекте «Норникеля» в поселке Тухард на Таймыре. Тогда сообщалось о разливе 44 тонн керосина. В результате власти были вынуждены ввести в районе режим ЧС.