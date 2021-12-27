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Историку Юрию Дмитриеву второй раз увеличили срок заключения

Сперва Дмитриева оправдали, затем дали 3,5 года, позже – 13 лет, а теперь 65-летнему историку предстоит 15 лет «строгача»

Фото: Скриншот из Youtube

Юрий Дмитриев

Петрозаводский городской суд увеличил срок главе карельского «Мемориала»* Юрию Дмитриеву с 13 лет колонии строгого режима до 15 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает «Медиазона»**.

Как писал «Собеседник», ранее увеличить срок заключения 65-летнему историку потребовала прокуратура.

Юрия Дмитриева обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью. Сам он вину отрицает, объясняя, что её голые фотографии он делал для фиксации протекания болезни по рекомендации врача. Факт насилия над ребенком он также отрицает.

Глава карельского «Мемориала» был оправдан по обвинениям в суде первой инстанции, однако решение было отменено и пересмотрено. Изначально Дмитриеву дали 3,5 года колонии, но за месяц до выхода (долгое время до приговора он провел в СИЗО и оно было учтено), приговор был ужесточен до 13 лет колонии.

«Мемориал» признал Юрия Дмитриева политическим заключенным. Весной этого года историк стал лауреатом Премии свободы имени Андрея Сахарова за вклад в исследование темы политических репрессий в Карелии в 1930-1940 годах.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

**«Медиазона» объявлена в России «иностранным агентом».

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