Закон против Навального улюдоедели пуще прежнего, газ подорожает. Главное к 22 мая

В законопроект, запрещающий сторонникам Алексея Навального (в тексте — экстремистам и террористам) участвовать в выборах в Госдуму, внесли поправки депутат Крашенинников и сенатор Клишас. Они ещё больше ужесточили и без того спорную норму, не сняв при этом никаких претензий, которые предъявлялись к документу: если раньше запрет избираться распространялся лишь на Госдуму, а поправки вносились в ФЗ «О выборах депутатов Госдумы», то теперь запрет распространяется на выборы во все уровни власти и, что иронично, вносится в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав»

Кроме того, Клишас и Крашенинников, как ранее просил комитет Клишаса, уточняют, что является формой поддержки экстремизма (структур Навального): кроме работы в таких организациях, действия, подтвержденные судом («Похоже, это не какие-то отдельные суды, вполне достаточно будет административки, например, за несогласованные митинги», — объясняет юрист Анастасия Буракова), а также «непосредственная реализация целей» и «выражение поддержки» целям («Рассказал соседу, что есть право на свободу собраний», — Буракова), а также мероприятия организации («Теоретически, например, участие в несогласованных митингах», — Буракова) — сюда входит, в том числе финансирование, «высказывания в интернете», консультирование и «иная» помощь.

Всё вышеперечисленное будет иметь обратную силу, это следует из текста документа — ранее профильный комитет Совета Федерации обосновал конституционность этой меры (хотя многие эксперты с ним не согласились) тем, что ограничение гарантированного Конституцией пассивного избирательного права не является формой «ответственности».

«Скоро баллотироваться в любые органы власти смогут только единороссы. Так и напишут», – финализирует Буракова.

Депутат Томской городской думы Ксения Фадеева, задержанная накануне, была осуждена за «организацию» митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Суд стребовал с неё 300 тысяч рублей. Как объясняет сама политик в своем Instagram, ей вменили печать листовок «Свободу Навальному» — она заказала их в типографии 7 апреля, и текст, разумеется, не мог содержать никаких дат и мест. Сам митинг 21 апреля был объявлен лишь 18 апреля. Фадеева намерена обжаловать это решение.

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Федеральная антимонопольная служба поднимает цены на газ как для предприятий, так и для населения, передает «Интерфакс». Газ подорожает с 1 июля на 3%.