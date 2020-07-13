Прокуратура потребовала ужесточить наказание Юрия Дмитриева до 15 лет колонии строгого режима

В ходе очередного заседания суда над историком, главы «Мемориала»* в Карелии Юрия Дмитриева, представители прокуратуры потребовали добавить ему срок ещё на два года с 13 до 15 лет колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката историка Романа Масалева.

«[Представитель прокуратуры] попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы», — пояснил он.

В ходе одного из витков дела Юрий Дмитриев был оправдан Петрозаводским городским судом, но затем Верховный суд Карелии отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. Тогда Дмитриева признали виновным и назначили 3,5 года колонии — с учетом уже отсиженного в СИЗО срока, он должен был выйти через несколько месяцев после вынесения такого решения, но по требованию прокуратуры суд поднял срок заключения с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Защита безуспешно пыталась пересмотреть это решение.

Г-на Дмитриева обвиняют в сексуальном насилии над ребенком по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Защита Дмитриева настаивает, что ни о каком насилии речи не идет, а фотографии малолетней приемной дочери он делал по указанию врача, чтобы отследить развитие у неё болезни.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».