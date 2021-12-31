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Алексей Дюмин, которому СМИ прочат должность главы МЧС, сегодня впервые обратился к спасателям

Этого чиновника называют самым вероятным преемником Владимира Путина

Фото: Global Look

В день профессионального праздника сотрудников МЧС издание Readovka сообщило, что новым главой ведомства будет назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он 19 лет отработал в ФСО, где отвечал за личную охрану Владимира Путина. В последнее время политологи и эксперты часто называют Дюмина самым вероятным претендентом на пост следующего президента России.

Сегодня Алексей Дюмин как раз поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. Официально это произошло впервые. Поздравлений в адрес сотрудников МЧС в предыдущие годы на сайте Правительства Тульской области найти не удалось. Также сообщается, что сегодня губернатор передал спасателям новые автомобили.

В Госсовете Алексей Дюмин руководит комиссией по направлению «Промышленность». Регион, который он возглавляет, является стратегическим - на территории Тульской области работают десятки оборонных предприятий.

Напомним, обязанности главы МЧС сейчас исполняет Александр Чуприян. Он был назначен и.о министра после трагической гибели Евгения Зиничева 8 сентября этого года во время межведомственных учений. Как сообщали в МЧС, глава ведомства погиб, пытаясь спасти жизнь человека.

В пресс-службе Тульской области «пока» не комментируют новость о новом назначении Алексея Дюмина.

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