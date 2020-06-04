ЛАДЬИ

Одна из главных фигур на доске. Ладья ходит прямо и уверенно по всей территории. Соперники постоянно держат ее в поле зрения. У ладьи есть неповторимое качество - она может обеспечить рокировку.

♖ Сергей ЛАВРОВ

Министр иностранных дел

Рейтинг АПЭК: 6,59

Сергей Лавром - суперзвезда российской политики. Человек, цитату которого (пусть и нецензурную) печатают на сувенирах. Глава МИДа верен “линии партии” и, при этом, всегда на виду. На официальных мероприятиях, под сотнями объективов Лавров - в своей стихии.

- Лавров и Шойгу много лет являются самыми популярными министрами у россиян, - говорит социолог Лев Гудков, - На них переносится авторитет Путина. Других у нас, в общем, почти не знают.

♜ Сергей НАРЫШКИН

Директор Службы внешней разведки

Рейтинг АПЭК: 5,99

В отличие от других силовиков, у главы СВР огромный опыт в политике. С 2004 под 2016 годы он успел поработать в Правительстве и в Администрации президента, четыре года руководил Госдумой. Сергей Нарышкин заработал репутацию человека, с которым шутки плохи. Журналисту Ивану Сафронову после заметки о переводе главы СВР в Совет Федерации, пришлось уйти из “Коммерсанта”. А издание “Проект”, которое выпустило расследование про Нарышкина, скоро признали иностранным агентом.