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Главные фигуры на место приемника Путина. Большая игра уже началась

На днях президент заявил, что решение о его участии в выборах 2024 года еще не принято. Кто может стать кандидатом вместо него?

Фото: Russian Look

В прошлом году мы представляли рейтинг преемников Путина в виде колоды карт. На этот раз сыграем в шахматы. Черные фигуры символизируют силовой блок, белые - экономистов и технократов.

Для оценки шансов были использованы данные СМИ, соцопросов, информация с официального сайта Кремля и мнение политологов. А также оценки Агентства политической и экономической коммуникации, которое составляет ежемесячный рейтинг 100 самых влиятельных политиков России. По этому показателю, у самого сильного политика (Владимира Путина) 9,60 баллов, у самого слабого - 3,50.

КОРОЛИ

Король - не самая мощная, но самая важная фигура на доске. Его главное качество - высокий статус.

♔ Михаил МИШУСТИН

Премьер-министр

Рейтинг АПЭК: 8,80 баллов

Премьер - не самая медийная фигура, мы мало знаем о его частной жизни. По опросам Левада-центра (признан в РФ иностранным агентом), за Мишустина, как за президента, готовы голосовать прямо сейчас только 1% опрошенных. Но много ли мы знали перед выборами 2008 года про Дмитрия Медведева? Составитель рейтинга политиков Дмитрий Орлов считает, что реальное влияние Мишустина растет вместе с ВВП. По итогам года прогнозируется цифра 4,2%. Путин назвал этот рост ВВП рекордным.

♔ Сергей ШОЙГУ

Министр обороны

Рейтинг АПЭК (вниз): 6,88

Сергей Шойгу - самый близкий к президенту чиновник. Тот, с кем Владимир Путин проводит свой отпуск в сибирских лесах или на рыбалке. Он же открывает главное торжество в стране - военный Парад Победы на Красной площади. Сергей Шойгу много лет занимает самые высокие места в опросах о рейтинге доверия политикам.

Фото: Russian Look

ФЕРЗИ

Ферзь - самое эффективное оружие любого игрока. Но иногда сила может обернуться слабостью. Коварные гроссмейстеры могут неожиданно пожертвовать ферзем ради своей победы.

♕ Сергей СОБЯНИН

Мэр Москвы

Рейтинг АПЭК: 6,73 

За время пандемии Собянин превратился из главы региона в политика федерального значения. Именно он возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. “Собянинскую” систему QR-кодов сейчас вводят по всей России, а черты “собянинского” же дизайна парковых зон встретить за тысячу километров от Москвы. После обновления состава правительства в 2020 году сразу несколько подчиненных Собянина получили посты вице-премьеров и министров.

♛ Николай ПАТРУШЕВ  

Секретарь Совета безопасности

Рейтинг АПЭК: 6,36

Вряд ли можно недооценивать человека, которому подчиняются все главные силовики страны. По крайней мере, в рамках заседания Совета безопасности.  Патрушеву, отработавшему почти 10 лет на посту директора ФСБ, приписывают огромную силу. Беглый олигарх Сергей Пугачев, который раньше был близок  к Путину, в своем недавнем интервью назвал Патрушева “идеологизированным человеком, который ненавидит бизнесменов и коррупционеров, который готов начать войну с США и посадить в тюрьму всех, кроме себя”. Сын чиновника Дмитрий Патрушев руководит сельским хозяйством на министерской должности. Политолог Станислав Белковский, считает, что его тоже можно рассматривать в качестве преемника.

Фото: Russian Look

ЛАДЬИ

Одна из главных фигур на доске. Ладья ходит прямо и уверенно по всей территории. Соперники постоянно держат ее в поле зрения. У ладьи есть неповторимое качество - она может обеспечить рокировку.

♖ Сергей ЛАВРОВ

Министр иностранных дел

Рейтинг АПЭК: 6,59

Сергей Лавром - суперзвезда российской политики. Человек, цитату которого (пусть и нецензурную) печатают на сувенирах. Глава МИДа верен “линии партии” и, при этом, всегда на виду. На официальных мероприятиях, под сотнями объективов Лавров - в своей стихии. 

- Лавров и Шойгу много лет являются самыми популярными министрами у россиян, - говорит социолог Лев Гудков, - На них переносится авторитет Путина. Других у нас, в общем, почти не знают.

♜ Сергей НАРЫШКИН

Директор Службы внешней разведки

Рейтинг АПЭК: 5,99

В отличие от других силовиков, у главы СВР огромный опыт в политике. С 2004 под 2016 годы он успел поработать в Правительстве и в Администрации президента, четыре года руководил Госдумой. Сергей Нарышкин заработал репутацию человека, с которым шутки плохи. Журналисту Ивану Сафронову после заметки о переводе главы СВР в Совет Федерации, пришлось уйти из “Коммерсанта”. А издание “Проект”, которое выпустило расследование про Нарышкина, скоро признали иностранным агентом.

Фото: Russian Look

СЛОНЫ

Многие игроки недооценивают слона, а зря. Двигаясь бочком, он может протискиваться между другими фигурами и заходить очень далеко.

♗ Сергей КИРИЕНКО

Первый зам. руководителя Администрации президента

Рейтинг АПЭК: 6,78

Начальник внутренней политики России Сергей Кириенко держится в тени, но  всегда где-то рядом с президентским постом. Он  ходил в преемниках еще в прошлом веке под прозвищем «киндер-сюрприз» в силу молодого возраста. Свежей кандидатурой его не назовешь.

♗ Алексей ДЮМИН

Губернатор Тульской области

Рейтинг АПЭК: 3,66

Про Алексея Дюмина известно, что он долго работал в личной охране президента и однажды даже спас его от медведя. Сейчас бывший фэсэошник возглавляет небольшой, но важнейший регион, на территории которого работают десятки оборонных предприятий. Неудивительно, что именно Дюмин руководит в Госсовете комиссией по направлению “Промышленность”. Нет почти ни одного политического издания, которое не рассматривало бы Дюмина в качестве преемника президента. Ведущие политологи считаю его фаворитом в силу высокого доверия Путина. 

Фото: Russian Look

КОНИ

Говорят: сделал ход конем - значит поступил неожиданно. Просчитать ходы коня невероятно трудно. Он умеет прыгать через головы соседних фигур.

♘ Герман ГРЕФ

Глава Сбера

Рейтинг АПЭК: 6,03

Греф провел ребрендинг старейшего банка России,превратив его во флагман айти-индустрии. Глава Сбера, который прислушивается к советам индийских гуру и знаменитого психотерапевта Андрея Курпатова, заслужил славу самого креативного управленца. В прошлом году банкир провел три официальные встречи с Владимиром Путиным один на один. Это больше, чем у многих топ-чиновников.

♞ Александр БАСТРЫКИН

Глава Следственного комитета

Рейтинг АПЭК: 6,27

В отличие от других силовиков, глава СК явно тяготеет к публичности и, говорят, даже выкладывает стихи под псевдонимом. Дела, которые громко освещают СМИ, он немедленно берет под личный контроль. В последнее время выступает в СМИ как противник свободы в интернете, которая по его мнению развращает молодежь. Несколько лет назад глава СК одержал крупную аппаратную победу над Генпрокуратурой - это ведомство возглавил его заместитель Игорь Краснов.

Фото: Russian Look

ПЕШКИ

Пешки не считаются сильными фигурами. Но те, которые продержатся до конца игры, могут легко превратиться в ферзя.

♙ Вячеслав ВОЛОДИН

Спикер Государственной Думы

Рейтинг АПЭК: 6,30

Формально четвертый человек в государстве. Демонстрация преданности президенту стала главным политическим приемом Вячеслава Володина в последние годы. Результат есть - после внесения поправок в Конституцию, роль Думы возросла (и роль спикера вместе с ней). Парламентарии получили право утверждать вице-премьеров и министров. 

♙ Виктор ЗОЛОТОВ

Директор Росгвардии

Рейтинг АПЭК: 5,62

В последнее время о Викторе Золотове не пишут, но это нормально для человека его службы. Было плохо, когда писали. Единственная вылазка в публичное поле - вызов на дуэль Алексея Навального - оказалась неудачной. Начальник серьезного ведомства стал героем интернет-мемов. В этом году у Виктора Золотова стало больше реальной работы и ответственности - Росгвардии поручили проработать новые правила оборота оружия. Самого Золотова с Владимиром Путиным связывают давние отношения.

Фото: Russian Look
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