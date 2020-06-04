Главные фигуры на место приемника Путина. Большая игра уже началась
На днях президент заявил, что решение о его участии в выборах 2024 года еще не принято. Кто может стать кандидатом вместо него?
В прошлом году мы представляли рейтинг преемников Путина в виде колоды карт. На этот раз сыграем в шахматы. Черные фигуры символизируют силовой блок, белые - экономистов и технократов.
Для оценки шансов были использованы данные СМИ, соцопросов, информация с официального сайта Кремля и мнение политологов. А также оценки Агентства политической и экономической коммуникации, которое составляет ежемесячный рейтинг 100 самых влиятельных политиков России. По этому показателю, у самого сильного политика (Владимира Путина) 9,60 баллов, у самого слабого - 3,50.
КОРОЛИ
Король - не самая мощная, но самая важная фигура на доске. Его главное качество - высокий статус.
♔ Михаил МИШУСТИН
Премьер-министр
Рейтинг АПЭК: 8,80 баллов
Премьер - не самая медийная фигура, мы мало знаем о его частной жизни. По опросам Левада-центра (признан в РФ иностранным агентом), за Мишустина, как за президента, готовы голосовать прямо сейчас только 1% опрошенных. Но много ли мы знали перед выборами 2008 года про Дмитрия Медведева? Составитель рейтинга политиков Дмитрий Орлов считает, что реальное влияние Мишустина растет вместе с ВВП. По итогам года прогнозируется цифра 4,2%. Путин назвал этот рост ВВП рекордным.
♔ Сергей ШОЙГУ
Министр обороны
Рейтинг АПЭК (вниз): 6,88
Сергей Шойгу - самый близкий к президенту чиновник. Тот, с кем Владимир Путин проводит свой отпуск в сибирских лесах или на рыбалке. Он же открывает главное торжество в стране - военный Парад Победы на Красной площади. Сергей Шойгу много лет занимает самые высокие места в опросах о рейтинге доверия политикам.
ФЕРЗИ
Ферзь - самое эффективное оружие любого игрока. Но иногда сила может обернуться слабостью. Коварные гроссмейстеры могут неожиданно пожертвовать ферзем ради своей победы.
♕ Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
Рейтинг АПЭК: 6,73
За время пандемии Собянин превратился из главы региона в политика федерального значения. Именно он возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. “Собянинскую” систему QR-кодов сейчас вводят по всей России, а черты “собянинского” же дизайна парковых зон встретить за тысячу километров от Москвы. После обновления состава правительства в 2020 году сразу несколько подчиненных Собянина получили посты вице-премьеров и министров.
♛ Николай ПАТРУШЕВ
Секретарь Совета безопасности
Рейтинг АПЭК: 6,36
Вряд ли можно недооценивать человека, которому подчиняются все главные силовики страны. По крайней мере, в рамках заседания Совета безопасности. Патрушеву, отработавшему почти 10 лет на посту директора ФСБ, приписывают огромную силу. Беглый олигарх Сергей Пугачев, который раньше был близок к Путину, в своем недавнем интервью назвал Патрушева “идеологизированным человеком, который ненавидит бизнесменов и коррупционеров, который готов начать войну с США и посадить в тюрьму всех, кроме себя”. Сын чиновника Дмитрий Патрушев руководит сельским хозяйством на министерской должности. Политолог Станислав Белковский, считает, что его тоже можно рассматривать в качестве преемника.
ЛАДЬИ
Одна из главных фигур на доске. Ладья ходит прямо и уверенно по всей территории. Соперники постоянно держат ее в поле зрения. У ладьи есть неповторимое качество - она может обеспечить рокировку.
♖ Сергей ЛАВРОВ
Министр иностранных дел
Рейтинг АПЭК: 6,59
Сергей Лавром - суперзвезда российской политики. Человек, цитату которого (пусть и нецензурную) печатают на сувенирах. Глава МИДа верен “линии партии” и, при этом, всегда на виду. На официальных мероприятиях, под сотнями объективов Лавров - в своей стихии.
- Лавров и Шойгу много лет являются самыми популярными министрами у россиян, - говорит социолог Лев Гудков, - На них переносится авторитет Путина. Других у нас, в общем, почти не знают.
♜ Сергей НАРЫШКИН
Директор Службы внешней разведки
Рейтинг АПЭК: 5,99
В отличие от других силовиков, у главы СВР огромный опыт в политике. С 2004 под 2016 годы он успел поработать в Правительстве и в Администрации президента, четыре года руководил Госдумой. Сергей Нарышкин заработал репутацию человека, с которым шутки плохи. Журналисту Ивану Сафронову после заметки о переводе главы СВР в Совет Федерации, пришлось уйти из “Коммерсанта”. А издание “Проект”, которое выпустило расследование про Нарышкина, скоро признали иностранным агентом.
СЛОНЫ
Многие игроки недооценивают слона, а зря. Двигаясь бочком, он может протискиваться между другими фигурами и заходить очень далеко.
♗ Сергей КИРИЕНКО
Первый зам. руководителя Администрации президента
Рейтинг АПЭК: 6,78
Начальник внутренней политики России Сергей Кириенко держится в тени, но всегда где-то рядом с президентским постом. Он ходил в преемниках еще в прошлом веке под прозвищем «киндер-сюрприз» в силу молодого возраста. Свежей кандидатурой его не назовешь.
♗ Алексей ДЮМИН
Губернатор Тульской области
Рейтинг АПЭК: 3,66
Про Алексея Дюмина известно, что он долго работал в личной охране президента и однажды даже спас его от медведя. Сейчас бывший фэсэошник возглавляет небольшой, но важнейший регион, на территории которого работают десятки оборонных предприятий. Неудивительно, что именно Дюмин руководит в Госсовете комиссией по направлению “Промышленность”. Нет почти ни одного политического издания, которое не рассматривало бы Дюмина в качестве преемника президента. Ведущие политологи считаю его фаворитом в силу высокого доверия Путина.
КОНИ
Говорят: сделал ход конем - значит поступил неожиданно. Просчитать ходы коня невероятно трудно. Он умеет прыгать через головы соседних фигур.
♘ Герман ГРЕФ
Глава Сбера
Рейтинг АПЭК: 6,03
Греф провел ребрендинг старейшего банка России,превратив его во флагман айти-индустрии. Глава Сбера, который прислушивается к советам индийских гуру и знаменитого психотерапевта Андрея Курпатова, заслужил славу самого креативного управленца. В прошлом году банкир провел три официальные встречи с Владимиром Путиным один на один. Это больше, чем у многих топ-чиновников.
♞ Александр БАСТРЫКИН
Глава Следственного комитета
Рейтинг АПЭК: 6,27
В отличие от других силовиков, глава СК явно тяготеет к публичности и, говорят, даже выкладывает стихи под псевдонимом. Дела, которые громко освещают СМИ, он немедленно берет под личный контроль. В последнее время выступает в СМИ как противник свободы в интернете, которая по его мнению развращает молодежь. Несколько лет назад глава СК одержал крупную аппаратную победу над Генпрокуратурой - это ведомство возглавил его заместитель Игорь Краснов.
ПЕШКИ
Пешки не считаются сильными фигурами. Но те, которые продержатся до конца игры, могут легко превратиться в ферзя.
♙ Вячеслав ВОЛОДИН
Спикер Государственной Думы
Рейтинг АПЭК: 6,30
Формально четвертый человек в государстве. Демонстрация преданности президенту стала главным политическим приемом Вячеслава Володина в последние годы. Результат есть - после внесения поправок в Конституцию, роль Думы возросла (и роль спикера вместе с ней). Парламентарии получили право утверждать вице-премьеров и министров.
♙ Виктор ЗОЛОТОВ
Директор Росгвардии
Рейтинг АПЭК: 5,62
В последнее время о Викторе Золотове не пишут, но это нормально для человека его службы. Было плохо, когда писали. Единственная вылазка в публичное поле - вызов на дуэль Алексея Навального - оказалась неудачной. Начальник серьезного ведомства стал героем интернет-мемов. В этом году у Виктора Золотова стало больше реальной работы и ответственности - Росгвардии поручили проработать новые правила оборота оружия. Самого Золотова с Владимиром Путиным связывают давние отношения.