Кто преемник Путина? Касьянов дал прогноз на будущее президента

Все течет, все меняется – этот античный фразеологизм сохранил свою актуальность и до наших времен, причем, в куда более гиперболизированном виде. И применим он сегодня буквально ко всему, начиная от технологий и общественной морали, заканчивая какими-то персональными аспектами. Актуален он и в случае с внутренней российской политикой, изменения в которой в последние годы стали настолько динамичными, что впору перестать старательно скрывать свое удивление.

Взять, к примеру, ситуацию с разговорами вокруг трансфера власти в России и поиска преемников для действующего российского президента Владимира Путина. Сложно даже сосчитать, какое количество версий политологи выдвигали относительно параметров и условий предстоящего трансфера, а уж фамилий претендентов на звание преемника, и вовсе, было названо бесчисленное множество. Причем, нередко аргументация по тому или иному кандидату выглядела весьма убедительно.

Примечательно, что так происходило буквально вчера, вернее, в минувшем году. А уже в году нынешнем эксперты начали один из другим менять повестку, развернув вектор дискуссии о трансфере на 180 градусов. К примеру, совсем недавно с фразой «трансфера не будет» к своей аудитории обратился глава коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов, заявив, что в России будет «вечный Путин или Путин 2.0». Теперь в поддержку этой же версии будущего Владимира Путина высказался известный российский политик, председатель «Партии народной свободы» Михаил Касьянов, подчеркнувший ряд внешних признаков в ее подтверждение.

«В обозримом будущем не будет никакого преемника. Путин, как мы можем видеть по картинке, чувствует себя и действует вполне уверенно и здраво. Причем, способ управления, который больше всего сложился в стране в последние годы – это онлайн-режим. И всех это устраивает, это даже вроде бы функционирует, а потому я вижу стагнацию именно в отношении смены власти», - заявил Касьянов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».