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Министр чрезвычайного почитания. Зиничеву посвящают памятники, улицы и газовые месторождения

По степени посмертного возвеличивания главу МЧС можно сравнить только с Ахматом Кадыровым

Евгений Зиничев, который 2 года возглавлял МЧС и 9 лет отвечал за личную охрану Владимира Путина, погиб в сентябре этого года. На следующий день Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. О главных подвигах генерала, который большую часть карьеры проработал в секретных службах, нам почти ничего не известно.

Памятник здесь, памятник там

Российское военно-историческое общество предложило установить монумент погибшему министру МЧС на западе Москвы. Мосгордума подавляющим большинством проголосовала за. Решение поддержали даже депутаты от «Яблока», среди которых Владимир Рыжков – бывший соратник Бориса Немцова (убитому политику устанавливать памятник никто не собирается). Против оказались только двое – депутаты от КПРФ Елена Шувалова и Екатерина Енгалычева. Кажется, только для того, чтобы сделать почти стопроцентное голосование похожим на настоящее.

– Ко мне обратились жители и муниципальные депутаты района Фили-Давыдково. Они против установки именно в этом месте. Они не понимают, какое отношение он имел к Фили-Давыдково, к этому скверу, – говорит Енгалычева.

Однако, судя по документам на сайте совета муниципальных депутатов, идею памятника поддержали еще в ноябре. Притом что в сквере на Кременчугской улице уже установлены два огромных монумента работникам МЧС. Почему тут? Рядом находится здание главного управления министерства.

В районе уже появился и образ Зиничева – трехметровый портрет генерала нанесен на фасад вестибюля станции метро «Давыдково». Эту и еще несколько станций недавно открывали Сергей Собянин и Владимир Путин. На панно бывший министр МЧС отдает честь всем, кто спешит утром в метро от автобусной остановки.

Фото: Дмитрий Соколов

Руки, которые помнят Владимира Великого

Если заказ на новый памятник не достанется скульптору Салавату Щербакову, это станет сенсацией. В последнее время все главные имиджевые проекты получает его мастерская. Чего стоит только памятник Владимиру Великому возле Кремля! Мало того, совсем недавно Щербаков уже ваял Зиничева. В декабре глава Республики Калмыкия Бату Хасиков открывал в Элисте бюст министра МЧС.

Щербаков рассказал «Собеседнику», что его задачей было подчеркнуть не только портретное сходство.

– У Евгения Зиничева очень характерные индивидуальные черты. Но кроме внешнего сходства, должно быть и внутреннее. Дух, профессия, черты характера – все это должно быть отражено. Министр работал и в МЧС, и в ФСО. Он отдавал себя, свою жизнь, время и энергию некому большому делу, в которое он верил. Для меня это была очень ответственная работа.

Скульптор рассказал, как будут выбирать автора для московского памятника министру.

– Будет проводиться конкурс. Соответствующие комиссии, близкие знакомые и родственники будут выбирать варианты по эскизам. У Евгения Зиничева много знакомых, поэтому фильтр будет серьезный. Кроме того, работы будут отбирать по принципу соответствия окружающей архитектуре и ландшафту. Будем ли мы участвовать в конкурсе? Мы всегда участвуем. Это наша профессия. Если удается победить, то хорошо.

Уже известно, что Военно-историческое общество собрало на памятник Зиничеву 20 миллионов рублей. Это больше, чем средний ценник у Салавата Щербакова. Например, памятник воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии его авторства обошелся Генпрокуратуре в 8 миллионов рублей.

Фото: Дмитрий Соколов
На месте будущего памятника Зиничеву уже установлены два монумента в честь работников МЧС

От Калининграда до Чечни

Почти в каждом городе с советских времен осталась улица Кирова. Если так пойдет и дальше, улиц в честь экс-министра МЧС может быть не меньше. По закону города Москвы №40, между днем смерти человека и присвоением его имени улице должно пройти не менее 10 лет. Однако инициативу дать одной из московских улиц имя Зиничева начали обсуждать в Мосгордуме в первые же часы после новости о трагической гибели. Сейчас улицы Зиничева уже есть в Грозном и Калининграде. В самом западном регионе России он проработал 2,5 месяца в должности губернатора.

– Я поддерживаю идею с улицей. Этот человек внес вклад в обеспечение безопасности Калининградской области как стратегического региона, – рассказал депутат Госдумы от этого региона Александр Пятикоп. – Он работал недолго, но успел продемонстрировать новый взгляд на государственного служащего. Я помню: 2016 год, идет жесткая предвыборная кампания в Госдуму. Мне предложили как кандидату подписать одну бумагу, которую мне очень не хотелось подписывать – это было кидалово. Тогда я пришел к Зиничеву и рассказал о ситуации. Он вызвал в кабинет человека, который отвечал за эту инициативу, и спокойно сказал: «Александр сейчас подпишет это, но если что-то пойдет не так, ты сядешь». При нем все подковерные игры кончились.

До того как получить название «Героя России Зиничева», калининградская улица называлась Посольской. Грозненская – Лагерной.

Народное достояние

В середине ноября было открыто новое крупное месторождение на Таймыре с запасами газа в 384 миллиарда кубических метров. Оно относится к категории уникальных – промышленные запасы газа установлены в пяти залежах нижнего мелового периода. Неудивительно, что оно тоже получило имя экс-главы МЧС, который служил призывником на Северном флоте.

Как чтут память погибших госдеятелей﻿﻿﻿

Борис НЕМЦОВ

Член Совета Федерации, губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, первый заместитель председателя Правительства РФ, заместитель председателя Государственной Думы

Погиб 6 лет назад

  • площадь Бориса Немцова в Вашингтоне,
  • площадь Бориса Немцова в Праге,
  • памятная табличка на доме в Москве.

Евгений ЗИНИЧЕВ

Губернатор Калининградской области, Глава МЧС

Погиб 3 месяца назад

  • улица в Грозном,
  • улица в Калининграде,
  • памятник в Элисте,
  • памятник в Москве,
  • панно на станции метро «Давыдково» в Москве,
  • газовое месторождение на Таймыре,
  • посмертное звание Героя России.
Путин оперативно простился с Зиничевым. Визит президента на церемонию занял около трёх минут
"О том как погиб Зиничев, мы никогда не узнаем". Эксперты и инсайдеры сомневаются в официальной версии трагедии
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