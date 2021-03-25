Памятник здесь, памятник там

Российское военно-историческое общество предложило установить монумент погибшему министру МЧС на западе Москвы. Мосгордума подавляющим большинством проголосовала за. Решение поддержали даже депутаты от «Яблока», среди которых Владимир Рыжков – бывший соратник Бориса Немцова (убитому политику устанавливать памятник никто не собирается). Против оказались только двое – депутаты от КПРФ Елена Шувалова и Екатерина Енгалычева. Кажется, только для того, чтобы сделать почти стопроцентное голосование похожим на настоящее.

– Ко мне обратились жители и муниципальные депутаты района Фили-Давыдково. Они против установки именно в этом месте. Они не понимают, какое отношение он имел к Фили-Давыдково, к этому скверу, – говорит Енгалычева.

Однако, судя по документам на сайте совета муниципальных депутатов, идею памятника поддержали еще в ноябре. Притом что в сквере на Кременчугской улице уже установлены два огромных монумента работникам МЧС. Почему тут? Рядом находится здание главного управления министерства.

В районе уже появился и образ Зиничева – трехметровый портрет генерала нанесен на фасад вестибюля станции метро «Давыдково». Эту и еще несколько станций недавно открывали Сергей Собянин и Владимир Путин. На панно бывший министр МЧС отдает честь всем, кто спешит утром в метро от автобусной остановки.