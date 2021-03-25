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«Зиничев служил большому делу». Создателем памятника погибшему главе МЧС может стать скульптор Салават Щербаков

Монумент установят на западе Москвы

Фото: Дмитрий Соколов

Пано на станции метро "Давыдково"

В среду 15 декабря Мосгордума поддержала предложение Военно-исторического общества установить в столице памятник погибшему министру МЧС. Монумент появится районе Фили-Давыдково, где находится здания Главного управления МЧС России.

О том, как будут выбирать автора памятника, «Собеседнику» рассказал Народный художник РФ Салават Щербаков. Ранее он неоднократно выполнял заказы для МЧС.

- Будет проводиться конкурс. Соответствующие комиссии, близкие знакомые и родственники будут выбирать варианты по эскизам. У Евгения Зиничева очень насыщенная биография, много знакомств, поэтому фильтр будет серьезный. Кроме того, работы будут отбирать по принципу соответствия  окружающей архитектуре и ландшафту.

Напомним, большую часть карьеры Евгений Зиничев проработал не в МЧС, а в структурах ФСО, где отвечал за личную охрану президента Владимира Путина.  По словам Салавата Щербакова, его мастерская «Александрия» могла бы взяться за создание нового памятника.

- Это наша профессия. Мы всегда участвуем в таких конкурсах. Если удается победить, то хорошо.

Ранее Щербаков стал автором бюста Евгению Зиничеву, который был установлен в Элисте. 4 декабря его открыл глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. По словам скульптора, он старался подчеркнуть не только портретное сходство. 

-  У Евгения Зиничева очень характерные индивидуальные черты. Но кроме внешнего сходства, должно быть и внутренне. Дух, профессия, черты характера - все это должно быть отражено. Министр работал, отдавал себя, свою жизнь, время и энергию некому большому делу, в которое он верил. Это очень ответственная работа.

Фото: Instagram

По словам Щербакова, если заказчиком памятника выступает государство, это не означает, что художнику придется работать по шаблону.  

- Возможно, в советское время художник работал искусственно и неискренне, но сейчас мы ближе, скорее, к 18-му и 19-му векам. Пример - памятник Петру Первому Фальконе (Медный всадник - ред.). Не надо разделять государство и гражданина, они не враждебны друг другу. Все художники, кто работал с церковью, тот же Микеланджело, работали по заказу, но это были искренние и живые работы.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября этого года во время межведомственных учений. Трагедия произошла в Норильске. Как сообщали в МЧС, Зиничев погиб, пытаясь спасти жизнь человека. Вторым погибшим стал режиссер Александр Мельник. На следующий день Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России.

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