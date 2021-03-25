В среду 15 декабря Мосгордума поддержала предложение Военно-исторического общества установить в столице памятник погибшему министру МЧС. Монумент появится районе Фили-Давыдково, где находится здания Главного управления МЧС России.

О том, как будут выбирать автора памятника, «Собеседнику» рассказал Народный художник РФ Салават Щербаков. Ранее он неоднократно выполнял заказы для МЧС.

- Будет проводиться конкурс. Соответствующие комиссии, близкие знакомые и родственники будут выбирать варианты по эскизам. У Евгения Зиничева очень насыщенная биография, много знакомств, поэтому фильтр будет серьезный. Кроме того, работы будут отбирать по принципу соответствия окружающей архитектуре и ландшафту.

Напомним, большую часть карьеры Евгений Зиничев проработал не в МЧС, а в структурах ФСО, где отвечал за личную охрану президента Владимира Путина. По словам Салавата Щербакова, его мастерская «Александрия» могла бы взяться за создание нового памятника.

- Это наша профессия. Мы всегда участвуем в таких конкурсах. Если удается победить, то хорошо.

Ранее Щербаков стал автором бюста Евгению Зиничеву, который был установлен в Элисте. 4 декабря его открыл глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. По словам скульптора, он старался подчеркнуть не только портретное сходство.

- У Евгения Зиничева очень характерные индивидуальные черты. Но кроме внешнего сходства, должно быть и внутренне. Дух, профессия, черты характера - все это должно быть отражено. Министр работал, отдавал себя, свою жизнь, время и энергию некому большому делу, в которое он верил. Это очень ответственная работа.