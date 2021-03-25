На установку памятника погибшему главе МЧС Зиничеву в Москве потратят 20 млн рублей

В Москве появится памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву. Деньги на него даст Российское военно-историческое общество (РВИО), затраты оцениваются в 20 млн рублей.

Решение об установке изваяния приняли сегодня в Мосгордуме, оно было принято единогласно и без обсуждения, передает «Коммерсант».

Как предполагается, монумент установят в сквере имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице. Какого именно размера он будет, пока неизвестно. Их определят на конкурсе, который объявит РВИО.

Первый памятник погибшему министру был установлен в Элисте 4 декабря.

Генерал армии и бывший глава МЧС 55-летний Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время учений в Норильске. По официальной версии, на съемках учебного фильма он пытался спасти режиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва. Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России.