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Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

Евгений Зиничев погиб накануне вместе с режиссером Александром Мельником

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин присвоил экс-главе МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву, погибшему накануне из-за несчастного случая, звание Героя России. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Напомним, что Евгений Зиничев накануне погиб вместе с режиссером Александром Мельником. По официальной версии МЧС, трагедия произошла в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Ведомство утверждает, что министр погиб, спасая человека. По информации руководителя государственного RT Маргариты Симоньян, Зиничев «рванул» спасать упавшего с обрыва телеоператора, но оба погибли.

Впрочем, ряд СМИ со ссылкой на источники подвергают эту версию сомнению. «КоммерсантЪ», РБК и Readovka согласны с тем, что оба погибли не на учениях в Норильске, а в сотнях километрах оттуда, на территории заповедного плато Путорана на водопаде Китабо-Ороон во время ведомственной съемки. Однако что именно там произошло, до конца непонятно. РБК (ссылка на источник) пишет, что министр пытался удержать оператора, а Readovka (ссылка на источник) утверждает, будто всё было наоборот и это режиссер пытался спасти поскользнувшегося министра.

СК начал доследственную проверку. Как пишет «Ъ», охране Зиничева может грозить уголовная ответственность за то, что ее сотрудники допустили смерть министра, но для этого должно начаться полноценное расследование обстоятельств его гибели.

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