Депутат Госдумы: есть реальная угроза нападения на Россию

Страны Запада склоняют Украину начать захватнический поход на территорию России, рассказал депутат Государственной думы от «Справедливой России — За правду», зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин на своем YouTube-канале. По его сведениям, атака начнется уже в начале 2022 года.

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их [украинское руководство] к этому готовят, но они не очень этого хотят, — цитирует Делягина государственное РИА Новости. — Их к этому толкает очень сильно Запад. (...) В зону риска мы войдем, я боюсь, где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до середины марта, может быть, до конца марта».

Депутат объясняет, что начнется украинская интервенция в Россию с захвата приграничных территорий четырех регионов: Крыма, Ростов-на-Дону, Белгорода и Брянска.

Насколько успешным окажется нападение Украины на Россию, обладающую одной из мощнейших армий в мире, Делягин не уточняет.

Напомним, что сами жители Украины допускают возможность вторжения в страну российских войск. Об этом говорит половина населения. Всё это происходит на фоне обострения напряженности на российской-украинской границе, к которой, по информации западных СМИ, последовательно стягиваются российские войска.