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Большинство украинцев хотят в НАТО и ЕС. Половина верят в возможность вторжения России

Российский ультиматум НАТО там также рассматривают скорее как угрозу суверенитету Украины

Фото: Global Look Press

В случае проведение в ближайшее воскресенье референдума, 67,1% опрошенных жителей Украины и 75,7% от пришедших на избирательные участки поддержали бы вступление страны в Европейский союз, следует из результатов исследования Киевского международного института социологии.

За вступление Украины в НАТО проголосовали бы 59,2% респондентов или 67,8% от тех, кто дошел бы до избирательных участков. Против вступления в ЕС проголосовали бы 21,6% от общего числа, а против вступления в НАТО — 28,1%.

Почти половина всех опрошенных социологами (49,2%) уверены, что угроза вторжения российских войск в Украину зимой-весной 2022 года вполне реальна. 9,5% затрудняются ответить на этот вопрос, а 41,4% не верят, что Кремль пойдет на это.

При этом 57,8% украинцев считают, что их власти прикладывают недостаточно усилий, чтобы не допустить войны с Россией.

Отношение украинцев к ультиматуму Кремля к НАТО о нерасширении на Восток и отказе принимать Украину в Альянс (вопрос подразумевают упрощенную форму документа в изложенной форме) разделилось: треть (31,7%) затрудняются оценивать ультиматум, 29,7% считают, что в случае его принятия агрессия Путина по отношению к Украине снизиться. При этом 39,2% считают, что это подорвет безопасность Украины и лишь усилит агрессию Путина.

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