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Абсолютное большинство россиян не видят угрозы в Украине. Половина называют украинцев братьями

Государственная риторика по отношению к Украине не распространяется на граждан. Врагов или угрозу там видят не более пятой части россиян

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

29% россиян считают Украину «братской страной», ещё 12 — «дружественным государством», следует из опроса государственного ВЦИОМа. Ещё 26% считают, что это «просто сосед». Только 12% видят в Украине «источник угрозы» и всего 9% полагают, что это «враждебная страна».

Говоря об украинцах, половина опрошенных (52%) уверены, что это «братский народ». Ещё треть (31%) относятся к украинцам нейтрально и всего лишь 11% россиян видят в них «враждебный народ».

Молодые люди более склонны к нейтралитету по отношению к украинцам. К примеру, в возрастной группе 18-24 года лишь 1% респондентов заявил об их враждебности, однако и «братьями» их называют лишь 32%. Среди пожилых людей (60+) нейтралитет встречается реже всего — среди них наибольшая доля тех, кто говорит о враждебности украинцев (16%), но и братским народом их там считают в наибольшей степени — 62%.

При этом за новостями об Украине внимательно следит лишь один из пяти россиян (21%). 36% за это повесткой не следят вовсе, а 43% — время от времени.

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