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«Он виноват в украинском национализме не меньше Зеленского». Политолог оценил слова Путина о «нациках»

Украинцы — молодая нация, переживающее за отношение к ним, поэтому не стоит подначивать их рассказами про «младшего брата России», считает Аббас Галлямов

Фото: Global Look Press

Владимир Путин и Владимир Зеленский

В ходе вчерашней пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стал всё больше выступать с националистически позиций: 

«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов — как на Украине говорят, нациков», — сказал российский лидер.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, украинским националистам в наибольшей степени стоит благодарить самого Путина, которые «создаёт повестку», подпитывающую их позиции в обществе и среди политиков. Способствуют этому, как он считает, в том числе, статьи Путина про Украину, «толкающие» избирателей в руки националистов.

«Слушая утверждения, что украинской нации не существует, что это австрийская выдумка, что на самом деле Украина — всего лишь младший брат России, — глядя на Крым и Донбасс, помня [экс-президента Украины Виктора ]Януковича, наблюдая бряцающих оружием на их границах российских военных и требующих отказаться от самостоятельного внешнеполитического курса российских дипломатов, украинский избиратель — который в любой другой ситуации на этих националистов наплевал бы, потому что обычно люди опасаются радикалов и не поддерживают их — в нынешней ситуации понимает, что те да, правы», — объясняет Галлямов.

Именно такая политика российского государства подталкивает население Украины забыть о внутренних делах и всё больше вовлекаться во внешнюю, подпитываемую со стороны Кремля ещё и национальной составляющей, рассуждает эксперт.

Подобное поведение со стороны украинцев совершенно нормально, учитывая относительною «молодость» их нации, считает политолог. Именно по этой причине они принимают мнения российских официальных лиц так близко к сердцу в отличии, к примеру, англичан или шведов. «Не надо самоутверждаться за их счёт», — призывает Галлямов, предупреждая, что пока украинцев так волнует отношение к ним соседей, подобное поведение неизбежно поведет к враждебному отношению.

«Конечно, Путин не один такой и вообще традицию не он заложил — признает политолог, добавляя, впрочем, что с российского президента за это все равно «можно и нужно спрашивать»: «Думаю, что он виноват в украинском национализме не меньше Зеленского».
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