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«2022 год будет годом дальнейшего взвинчивания эскалации»: Эксперт оценил заявление Путина о НАТО

Политолог Александр Морозов считает, что заявление Путина вынуждает Запад готовиться к военным действиям РФ и разрабатывать сценарии ответа

Фото: Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Слова президента Путина о том, что ответные меры в случае непринятия НАТО требований России будут приниматься на основании советов «военных экспертов», политолог, сотрудник Карлового университета в Праге Александр Морозов однозначно считывает как угрозу решения вопроса «военным путем».

Таким образом, исходя из реакции главы государства, эксперт констатирует, что иначе как «ультиматум» представленные МИДом соглашения, которые предлагаются для подписания НАТО, воспринимать нельзя. Более того, понятно, как будет представлена российская позиция в ходе переговоров Кремля с Альянсом, и что проблема не будет снята, несмотря ни на какие «мелкие треки».

Теперь страны Запада и Украина будут вынуждены готовиться именно к, предложенному российским лидером, военному сценарию развития событий, что лишь усилит напряженность в отношениях с Москвой, уверен г-н Морозов: 

«Это заявление Путина подтолкнет США, Европу в целом, особенно страны Центральной Европы, и, разумеется, Украину, готовится к «военному решению» со стороны Кремля и к сценариям ответных действий. Иначе говоря, Путин анонсировал, что 2022 год будет годом дальнейшей взвинченной эскалации».
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