Путин: Ответ на отказ НАТО принять российский ультиматум будут готовить «военные эксперты»
Президент намекнул на военный ответ в случае отказа НАТО дать гарантии нерасширения на восток
Президент Владимир Путин прокомментировал возможную реакцию России на отказ НАТО подписывать ультимативные документы, которые ранее опубликовал МИД РФ. Среди них были требования гарантий несширения на восток, запрет на вступления в НАТО ряда стран, включая Украину и другое.
Ответ, по словам Путина, может быть «самым разным», сказал он в эфире федерального телевидения:
«Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты».
Он отметил, что предложения были выдвинуты Москвой «не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить», а ради достижения «дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили».
Согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, половина украинцев (49%) допускают прямую военную интервенцию со стороны России. Большая часть из них (39%) при этом считают, что в случае согласия НАТО не принимать Украину в состав Альянса, агрессия Кремля по отношению к стране возрастет, а безопасность страны — снизится.