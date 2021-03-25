«Не пожелания, а прямо-таки команды»: Президент Эстонии предлагает забыть об ультиматуме Кремля

Если в НАТО всерьез начнут обсуждать требования к Альянсу, выдвинутые российским МИДом, это едва ли приведет к чему-то кроме споров и конфликтов, считает президент Эстонии Алар Карис. По его мнению, нужно сделать вид, что этих требований вовсе не были и продолжать договариваться о деэскалации.

«С требованиями России просто. Их нужно просто отложить и выступить со своими мыслями. Если мы начнем их обсуждать одно за другим, то, думаю, у нас и возникнет проблема. В конце концов отношения с Россией когда-нибудь должны будут войти в какие-либо разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи», — заявил он в эфире эстонского телевидения (перевод «Интерфакса»).

Г-н Карис полагает, что представленные в предложениях МИД РФ пункты — «это длинный список не пожеланий, а прямо-таки команд». И отвечать на этот и другие выпады НАТО должно коллективно, а не по отдельности, как того требует Москва, обращаясь напрямую к Вашингтону. По его убеждению, политика Кремля в последние годы заключается как раз в том, чтобы «расколоть» Альянс — «рассорить нас между собой, на Запад-Восток, на Север-Юг, рассориться с США». Во многом поэтому приниматься все решения должны с участием тех стран, о которых идет речь.

При этом президент Эстонии не считает, что Россию нужно «бояться», вместо этого он предлагает проводить последовательную политику сдерживания.