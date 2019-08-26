В Госдуме «отдельно и обстоятельно» изучат иностранное финансирование противников QR-кодов

Депутат Госдумы от «Единой России», глава комиссии по зарубежному вмешательству во внутренние дела России Василий Пискарёв пообещал изучить свои данные о спонсировании противников введения QR-кодов из иностранных источников. Ранее он рассказывал, что многие организации, противостоящие распространению QR-кодов в РФ, финансируются из-за рубежа.

«С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что против российских властей из-за введения QR-кодов развязана информационная война, которая подпитывается из-за рубежа.

Напомним, что аналогичные заявления Пискарёв ранее делал о многих формах протестной активности, включая митинги в поддержку Алексея Навального и другие акции политика. Также Пискарёв выступал соавтором законопроекта о просвещении, который якобы должен защитить страну от иностранного влияния.

Кроме того, депутат Пискарёв был соавтором законопроекта, который запретил сторонникам политика Алексея Навального избираться в Госдуму.