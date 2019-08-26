В Госдуме «отдельно и обстоятельно» изучат иностранное финансирование противников QR-кодов
У противников QR-кодов тоже ищут иностранное финансирование. Этим занимается депутат Пискарёв, который находит его везде
Депутат Госдумы от «Единой России», глава комиссии по зарубежному вмешательству во внутренние дела России Василий Пискарёв пообещал изучить свои данные о спонсировании противников введения QR-кодов из иностранных источников. Ранее он рассказывал, что многие организации, противостоящие распространению QR-кодов в РФ, финансируются из-за рубежа.
«С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно», — приводит его слова РИА Новости.
Также он заявил, что против российских властей из-за введения QR-кодов развязана информационная война, которая подпитывается из-за рубежа.
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Напомним, что аналогичные заявления Пискарёв ранее делал о многих формах протестной активности, включая митинги в поддержку Алексея Навального и другие акции политика. Также Пискарёв выступал соавтором законопроекта о просвещении, который якобы должен защитить страну от иностранного влияния.
Кроме того, депутат Пискарёв был соавтором законопроекта, который запретил сторонникам политика Алексея Навального избираться в Госдуму.