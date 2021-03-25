Видео: москвичи молятся Богородице об отмене QR-кодов у Госдумы, вокруг здания идет крестных ход на авто

Активисты пришли на молитвенное стояние к зданию Госдумы в Москве, там сегодня рассматривают законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Как сообщает Telegram-канал Sota, активисты добиваются отмены закона, молятся Богородице и собирают подписи против телеведущего и топ-менеджера Роснефти Михаила Леонтьева, который ранее призвал принудительно вакцинировать россиян. Он заявил, что «нужно просто ловить этих баранов (антиваксеров - прим.ред.) и колоть! Два удара по башке, обездвижил и уколол».

По данным телеграм-канала РИА КАТЮША, вокруг Госдумы также идет крестный ход на автомобилях с «большими крестоходными иконами Владимирской, Боголюбской, Песчанской, Иверской мироточивой и другими иконами Божией Матери».