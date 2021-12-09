Во Франции запретили снег, разговор Байдена и Зеленского, Украина о всполошившем ФСБ судне. Главное к 10 декабря

Бывший глава Совета по правам человека Михаил Федотов в целом положительно оценил прошедшую накануне встречу президента с членами СПЧ. В комментарии телеканалу «Дождь»* он отметил, что касательно многих тем, поднятых правозащитниками, Путин «сказал очень важные для стенограммы слова: «да, хорошо, давайте этим займемся», «да, я дам соответствующие поручения правительству». Он также считает, что глава государства «очень быстро и четко реагировал» на реплики членов СПЧ.

При этом г-н Федотов также обратил внимание, что считает необходимым поднять на встрече тему закрытия «Мемориала»** (она была поднята в то время, пока трансляции не было из-за перерыва, — ред.), а также «более подробно и более предметно» обсудить законодательство о СМИ-«иностранных агентах».

В пресс-службе штаба Операции объединенных сил в Донбассе Украины заявили, что в «чувствительные зоны» корабль «Донбасс» вчера не входил. Глава Минобороны Украины Алексей Резников также сказал журналистам, что Азовское море, где было судно, — «акватория совместного пользования» и ничего незаконного в пребывании в ней нет.

Глава Минздрава Михаил Мурашко пообещал начать массовую вакцинацию детей от 12 до 17 лет уже в декабре этого года: «До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — приводит его слова ТАСС. Что конкретно будут колоть детям — «Спутник V» или «Спутник М» — он не уточнил.

Накануне президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с возможной эскалацией конфликта с Россией и членство Украины в НАТО. Как пишет сам Зеленский, Байден раскрыл содержание своей беседы об Украине с Путиным. Также лидеры обсудили возможные форматы урегулирования ситуации на Донбассе и реформы в Украине.

«Президент Байден очень четко сказал о том, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты окажут всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время»,

— сказал глава офиса президента Андрей Ермак, добавив, что вступление в НАТО Байден связал только с решением членов НАТО и позицией самой Украины, то есть мнение России на этот счет его не волнует.

В пресс-релизе Белого дома также говорится, что Байден предупредил Путина о санкциях против России в случае военного вторжения в Украину и заверил Зеленского, что принимать решения, касающиеся Украины, без участия самого государства США не станут.

Ведущий советник управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин отправился под домашний арест в связи с обвинением во взятке в размере 1,4 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы московских судов. Его статья предусматривает до 15 лет колонии.

Следственный комитет сообщает, что экс-спикеру заксобрания Чукотского автономного округа Александру Маслову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что он с 2019 по 2021 год самостоятельно выписывал себе и депутатам премии, превышающие допустимые пределы. Всего речь идет об убытке для государства в районе 8,9 млн рублей.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение США, Канады, Австралии и Великобритании бойкотировать Олимпийские игры в Пекине на дипломатическом уровне. По его мнению, нужно либо предпринимать решительные шаги вплоть до полного отказа от участия в Играх, либо решать проблему дипломатическим путем, к примеру, приняв специальную хартию по защите прав спортсменов:

«Я не думаю, что мы должны политизировать эти темы, особенно если предпринимать незначительные и символические шаги» (цитата по «Коммерсанту»).

Тем временем во Франции мэр города Сердона Марк Шеван издал шуточный указ о запрете снегу выпадать на его комунну, передает Le Figaro. В документе отмечается, что у жителей города есть «настойчивые замечания» против снега — в частности, они считают, что «снег холодный, мокрый и скользкий», а это недопустимо.

В Японии придумали защитную маску, которая светится при контакте с ковидом, пишет издание Futurism. В её основе лежат свойства страусиных яиц, вещества из которых помогут людям сказу узнавать, был ли у них контакт с вирусом или нет. В продажу они могут поступить уже в 2022 году.

*«Дождь» объявлен в России «иностранным агентом».

**«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».