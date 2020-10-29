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Допрыгались? Стратеги, блин: Политологи прокомментировали угрозу новых санкций против России

Эксперты считают, сам факт возможных санкций ставит Кремль в невыгодное положение. Нападать на Украину или продолжать эскалацию они также не советуют

Фото: Global Look Press

Владимир Путин и секретарь Совбеза Николай Патрушев

Американские СМИ в преддверии онлайн-встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина наперебой сообщают о новом пакете санкций, которые против России введут США и их союзники, если Москва решит напасть на Украину. Кроме всего прочего, CNN обещает в качестве «ядерной» меры отключение SWIFT, а Bloomberg — запрет обмена рубля на доллар, евро, фунты и другие валюты, писал «Собеседник».

Политолог Константин Калачев отмечает, что ранее на совещаниях Совета безопасности действия в отношении США и НАТО обсуждались, в основном, в контексте фразы: «Кишка у них тонка. Сдадут назад. Надо поднимать ставки». Но после того, как Байден «решил показать характер», всё поменялось, в том числе, в отношении возможного вхождения Украины в НАТО. 

«Все это выглядело бы трагично, если не вспомнить, что решения в НАТО принимаются консенсусом», — рассуждает эксперт, добавляя, что отдельные страны вроде Италии, Венгрии или Германии вполне могут выступить против утверждения жесткой политики в отношении России. Поэтому убеждать их в обратном Москве не стоит, считает он:

«Нужно ли в этой ситуации помогать кому-то с доказательствами реальности угрозы Украине. Мне кажется, что нет. Но я не геополитик, не геостратег, я всего лишь старший сержант запаса».

В свою очередь, политолог Аббас Галлямов обращает внимание, что уже один факт озвученной превентивной угрозы отключения России от SWIFT ставит Москву в неловкую ситуацию:

«Ну что, допрыгались? — задает эксперт риторический вопрос. — И что теперь делать? (...) Стратеги, блин».

По его мнению, если сейчас Кремль не станет нападать на Украину, это будет воспринято как страх перед санкциями Байдена. С другой стороны, вторгаться в Украину никто в политическом руководстве России также не планировал — «просто так думали — оружием побряцать».

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