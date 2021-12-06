Чиновники в три раза богаче россиян, кинотеатры не хотят «Ёлки-8», «чертовски агрессивные» санкции против РФ. Главное к 7 декабря

В России чиновники зарабатывают в три раза больше, чем население в целом. Как следует из расчетов «Трансперенси Интернешнл»*, медианная зарплата госслужащего за 2020 год составляет 82 тысячи рублей, в то время как медианная зарплата всех россиян, по данным Росстата — всего 27 тысяч. Медианная зарплата — это уровень дохода, выше и ниже которого получают по 50%. В отдельных регионах разрыв достигает семикратного значения, а где-то разница лишь в два раза в пользу чиновников.

США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине из-за нарушения Китаем прав человека. Об этом официально заявила представитель Белого дома Джен Псаки. «Администрация Байдена не будет отправлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине», — говорится в её заявлении. При этом спортсмены на Игры поедут в обычном формате.

В Международном олимпийском комитете на это заявление отреагировали, подчеркнув, что с «уважением» относятся к позиции администрации Байдена.

В свою очередь, Пекин отметил, что американских политиков на Олимпиаду никто и не звал, а подобные заявления там воспринимаются исключительно как «политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии», передает ТАСС.

Новая Зеландия также не пошлет на Игры своих министров, но с байкотом это не связано, передает 1News. «Был целый ряд факторов, но в основном это связано с COVID-19 и тем фактом, что логистика путешествий и тому подобное из-за COVID-19 не способствуют такого рода поездкам», — поясняет глава Минспорта Грант Робертсон.

CNN со ссылкой на источники сообщает о «чертовски агрессивном пакете» санкций, который США примут против России, если та нападет на Украину. В числе возможных вариантов действий приводится отключение РФ от SWIFT («ядерная» мера), санкции против банков и энергопромышленности, а также суверенного долга и ближайшего окружения Владимира Путина. Источники говорят, что санкций серьезней, если не считать мер против Ирана и КНДР, в мире пока не принимали. При этом также есть опасения, что Россия может ответить, «используя энергоресурсы в качестве оружия».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже успел назвать эти данные «не новостью, а продолжением информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ».

Вслед за CNN свою версию гипотетического пакета санкций со ссылкой на источники опубликовал Bloomberg — там речь идет о запрете конвертации рубля в другие валюты, что станет аналогом отключения от SWIFT (так как это сильно ударит по населению, чего на Западе не хотят). Также агентство допускает запрет на приобретение российских долговых обязательств. Bloomberg пишет, что варианты санкций Байден изложит сегодня в разговоре с Путиным.

Глава ЦРУ США Уильям Бернс призвал не недооценивать «аппетит президента Путина к риску, когда дело касается Украины». Он считает, что важно в данном случае отвечать не только сдерживанием России, но и через дипломатические каналы.

Европейский суд по правам человека в качестве обеспечительной меры по искам мигрантов запретил Польше выдворять нелегалов обратно в Беларусь, если они уже перешли границу. Речь идет о 47 обращениях от 198 мигрантов.

Очередная новогодняя картина «Ёлки-8» может не выйти на больших экранах. Крупнейшие сетевые кинотеатры отказываются брать фильм в прокат, так как онлайн-платформа ivi намерена показать его уже 30 декабря, хотя в оффлайне показ должен начаться 16 декабря. Если в Сети фильм появится раньше чем через шесть недель после премьеры в оффлайне, покупать права на демонстрацию в случае с «Ёлками-8» получается коммерчески невыгодно, заверили кинотеатры «КоммерсантЪ».

*«Трансперенси Интернешнл» объявлена в России «иностранным агентом».