ФСБ утверждает, что украинское судно движется к Керченскому проливу, несмотря на запреты

Корабль военно-морского флота Украины «Донбасс» движется по направлению к Керченскому проливу, который Россия считает своей морской зоной, а Украина — своей. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности России.

По утверждению ФСБ, пограничные службы предупредили судно о недопустимости нарушения установленных ими территориальных зон, но корабль не реагирует на запросы.

«В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — передаёт заявление ФСБ ТАСС.

В ведомстве отмечают, что судно было снято с рейда порта Мариуполь и направилось к проливу без предварительных согласований с российской стороной.

Ранее украинские судна уже пытались пересечь пролив ещё во время президентства Петра Порошенко. Тогда их взяли штурмом российские пограничники. Лишь после прихода к власти Владимира Зеленского моряки и сами суда были возвращены Украине.