Путин рассказал, что в правительстве Ельцина сидели агенты ЦРУ. Они и занимались приватизацией

В ходе совещания с Советом по правам человека президент России Владимир Путин поведал правозащитникам историю о якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела РФ со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Таким образом президент объяснил, что на страну всю дорогу пытаются повлиять из вне, а общественные организации — лишь одна из таких возможностей.

«Вот смотрите — середина 1990-х — начало 2000-х годов — в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ (...), участвовали в приватизации», — цитирует Путина ТАСС.

Ни одной фамилии глава государства не назвал, но добавил, что часть из так называемых агентов ЦРУ отправились в колонию в связи с обвинениями в приватизации. По его словам, это только один пример вмешательства в дела России, а в реальности «их гораздо больше».

В ходе разговора с адвокатом, членом СПЧ Генри Резником, который выразил свою позицию, что «Россия стала враждебной всему миру», Путин настоял: «Это не так!», пояснив, что формально нигде не написано, что РФ считает кого-то противниками, а на Западе РФ регулярно включают в подобные списки.