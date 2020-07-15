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«Азербайджан вошел на территорию Армении»: Дубнов предупредил о риске новой войны между странами

Эксперт считает, что Армения понесла тяжелый урон в этом конфликте и он может стать не последним, если Алиеву не дадут то, чего он хочет

Фото: Скриншот // YouTube RTVi

Аркадий Дубнов

Прекращение боевых действий между Арменией и Азербайджаном, о котором, как писал «Собеседник», ранее заявил Ереван, вовсе не свидетельствует о том, что конфликт полностью исчерпан. Если Азербайджан не дождется от Армении существенных уступок по важным для него вопросам, это вполне может перерасти в новую полномасштабную войну, какая уже была в регионе годом ранее, полагает журналист-международник, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

«Это уже была маленькая война», — говорит он в разговоре с «Дождем»*, объясняя, что прекращение огня в данном случае связано вовсе не с российскими миротворцами, которые расположены в Нагорном Карабахе, потому что «эта зона не карабахская, а непосредственно государственная граница или то место, где должна проходить государственная граница между Арменией и Азербайджаном». 

Окончание стрельбы, впрочем, стало результатом именно российского вмешательства, не сомневается эксперт, но другого рода. По его мнению, из-за «жесткого наступления Азербайджана» Ереван был вынужден обратить на это внимание РФ на уровне министра обороны Сергея Шойгу и главы государства Владимира Путина: «Я думаю, что реакция Москвы и обеспечила во многом это временное перемирие, — говорит Дубнов, подчеркивая слово «временная». — Я далек от того, чтобы считать это перемирие окончательным».

Говоря о причинах произошедшего, эксперт отметил, что не понимает, в чем конкретно состоит «провокация» со стороны Армении, в которой государство ранее обвинил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом, судя по результатам, противостояние стало «тяжелым уроном для армянской стороны», констатирует он, добавляя, что фактически силы Баку вторглись на территорию Армении:

«То, что ответная операция — это официальный термин азербайджанской стороны — привела к тому, что погибли 15 армянских военнослужащих [официально Армения пока признала гибель лишь одного контрактника, — ред.] и 12 были взяты в плен, однозначно свидетельствует, на мой взгляд, что азербайджанские военные оказались на территории, которая контролируется Арменией. То есть они вошли на эту территорию»

Учитывая же опыт прошлогодней войны за Карабах, Дубнов заключает, что никаких заявления Совбеза ООН или даже президента Путина не смогли бы остановить конфликт, если бы Азербайджан начал полноценное наступление, решив, что обычного давления мало, чтобы заставить Ереван пойти на уступки.

Целью сегодняшнего локального конфликта эксперт считает попытку такого давления на Пашиняна. Это должно в итоге вынудить его подписать договор о признании части территории страны азербайджанской землей. Также речь может идти о Зангезурском коридоре, связывающего основную территорию Азербайджана с Нахичеванью (часть страны, отделенная от основной территорией Армении, — ред.), который, по словам Дубнова, Азербайджан хочет полностью взять под свой контроль.

Фото: Google Maps
Нахичевань

*«Дождь» объявлен в России «иностранным агентом».

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