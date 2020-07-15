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Ереван заявил, что российское посредничество помогло урегулировать конфликт с Баку

После телефонных переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили стрельбу на границе

Фото: Global Look Press

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Министерство обороны Армении сообщило об «относительной стабилизации» ситуации на границе с Азербайджаном после вмешательства в вопрос российской стороны. Огонь на границе прекращён. В военном ведомстве в очередной раз обвинили Азербайджан в нападении и отчитались о жертвах.

По информации армянской стороны, среди их военнослужащих погиб один контрактник, а ещё 12 человек попали в плен к сопредельному государству. Количество раненых пока не уточняется.

При этом Ереван отмечает, что также нанёс противнику урон: «В результате ответных действий армянской стороны противник имеет большие потери в живой силе, несколько единиц военной техники были уничтожены или выведены из строя», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Азербайджан в ходе нападения использовал не только огнестрельное оружие и бронетехнику, но и артиллерию.

Напомним, что Баку заявляет, что конфликт начался из-за действий Еревана, и Армения несёт ответственность за него.

Как ранее писал «Собеседник», посредником между сторонами выступил министр обороны Сергей Шойгу, который созвонился с коллегами по военным ведомствам двух стран и призвал их к урегулированию конфликта.

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