Аркадий Дубнов: Москва внушила Баку, что с Арменией они перегнули палку

Российские дипломатические источники сообщили, что Азербайджан готов к перемирию. Значит ли это, что острая фаза конфликта между Арменией и Азербайджаном завершена?

Эксперт Аркадий Дубнов рассказал Sobesednik.ru о перспективах отношений двух стран.

– Так и должно было быть, потому что война не нужна никому, – говорит политолог. – Просто азербайджанцам нужно было доказать, что они хотя бы не проиграли. Если уж не выиграли. Видимо, им внушили, что они перегнули палку. По непубличным каналам, и я уверен, что из Москвы.

– Еще вчера, можно сказать, страны были уже на грани, – отмечает Дубнов. – Риторика перешла все цивилизованные рамки, когда министр обороны Азербайджана начал угрожать ударом по армянским объектам. До этого были угрозы с армянской стороны ударить по водохранилилищу. Но официальным властям реагировать на какие-то глупости в социальных сетях — это верх неразумности. Азербайджан, конечно, не осуществил бы свою угрозу, но такая риторика формирует атмосферу ненависти и ксенофобии.

Все время, пока развивался конфликт, я ожидал, что Россия выступит с осуждением, но этого не произошло. Официально Россия никак не вмешалась. Москва может ставить на место, учить жить Запад, Америку. А когда речь идет о непорядке, условно говоря, на своем заднем дворе — в бывшем СССР, Москва не рискует. Видимо, опасаясь получить ответ. А во-вторых — боясь, чтобы эти осколки СССР не повернулись к нам спиной и не стали дрейфовать в сторону Запада. И это довольно двуличное поведение.