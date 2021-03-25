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«Сами виноваты»: Путин обвинил Европу в том, что мигранты бегут туда

По словам президента РФ, в ЕС ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие на границе Беларуси и Польши

Фото: Facebook / Vladimir Frolov

Комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, президент России заявил, что европейские страны сами создали условия для притока туда мигрантов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1». 

«Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», – цитирует президента РИА Новости.

По словам Путина, все обвинения в его адрес - это «желание перевести проблемы с больной головы на здоровую» и он не имеет к ситуации на границах этих стран никакого отношения. 

У россиян на такое заявление президента возникла неоднозначная реакция. 

«Вообще обнаглели, живут хорошо. Надо бедно жить, никто тогда не поедет», – иронично пишут пользователи соцсетей. «Я бы вот на его месте лучше бы подумал, почему они в Россию не едут... не хотят по уровню жизни ещё ниже скатываться», – отмечают другие. 

Есть те, кто и согласен с точкой зрения президента в том, что Россия оказывается виноватой, «просто потому что она Россия» и видят проблему в отношении мигрантов к европейским странам, которые «едут туда за пособием». 

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши и должна оказать давление на Лукашенко.

На прошлой неделе сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках новых санкций против Белоруссии, связанных с миграционным кризисом на границе с Польшей.

В ответ на это первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Евросоюз (ЕС) введет санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия в ответ может запретить западным авиакомпаниям пролетать над своей территорией.

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