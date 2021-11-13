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Главное к 14 ноября: Трагедия в московском метро, Россию обвинили в причастности к белорусско-польскому кризису

Коротко о событиях к утру воскресенья

Фото: Twitter @Дядя Миша

В субботу вечером в Москве на станции «Сходненская» погиб мужчина, пытаясь спасти другого гражданина от падения на пути. Как сообщили в столичном дептрансе, он упал под поезд и умер на месте, выживший скрылся с места происшествия, а машинист поезда получил психологическую травму. 

По данным телеграм-канала 112, позже сбежавшего человека нашли мертвым рядом с 12 этажным зданием. 

В МИД Великобритании считают, что Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши и должна оказать давление на Лукашенко. Такое мнение изданию The Sunday Telegraph высказала глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает ТАСС

«Россия явно несет здесь ответственность. Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог. Посмотрите на то, что происходит в Белоруссии. Эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности. Он использует отчаявшихся мигрантов как пешки в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», – заявила Трасс. 

Польский солдат погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией. 

«13 ноября в районе проведения мероприятий на польско-белорусской границе произошло досадное событие, в результате которого погиб солдат 17-й механизированной бригады. (...) По предварительным данным, был произведен выстрел из служебного оружия, в результате чего солдат погиб, и третьи лица не участвовали в происшествии», – говорится в сообщении командования 17-й Велькопольской механизированной бригады. 

Там также пояснили, что солдата направили служить на границу больше недели назад и с момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами.

Хакеры взломали почту ФБР и разослали с их адреса десятки тысяч писем с подписью Министерства внутренней безопасности США, передает агентство Bloomberg. В ФБР подтвердили факт взлома электронной почты и заявили, что сообщения были отправлены с учетной записи @ic.fbi.gov, которая используется для обмена и передачи несекретной информации.

По данным компании The Spamhaus Project (специализируется на защите от кибератак), которая опубликовала скриншот такого письма в Twitter, в сообщении хакеры предупреждают о возможной кибератаке. https://twitter.com/spamhaus/status/1459452609979371520/photo/1

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении подвижного состава метрополитена Москвы на 80%. 

«В течение трех лет у нас будет самый молодой, самый современный подвижной состав метрополитена. На 80 процентов он будет обновлен. Такой динамики в мире нет. Москва – номер один в мире по динамике обновления, развития подвижного парка метрополитена», – сказал Собянин в интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1». 

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