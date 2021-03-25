Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:07

Путин назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде

Бывший депутат отправится руководить дипломатической работой на островном курорте недалеко от Африки

Фото: Global Look Press

Наталья Поклонская

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, что бывший прокурор Крыма займет дипломатическую должность в Кабо-Верде, источники РБК рассказали ещё в конце августа, однако тогда г-жа Поклонская эту информацию не подтвердила и не опровергла, сославшись на то, что официального назначения на тот момент не было, и заявив, что «не хочет забегать вперед».

Комментаторы, оценивая потенциальное назначение, ещё тогда нашли в нем как положительные, так и отрицательные стороны: многие сочли это политической «ссылкой» неугодного депутата, однако другие отмечали, что получить такой пост может быть вовсе не зазорно, учитывая, что по сути это пребывание на курорте за госсчет.

Кабо-Верде — государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. Там множество пляжей и мест для отдыха.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Общество 1 день назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 2 недели назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Общество 29 минут назад

«Устранить неугодного человека»: Следствие просит отправить ректора «Шанинки» в СИЗО

Расследование 45 минут назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Без рубрики 52 минуты назад

В Новосибирске автомобили провалились под землю. Видео

Политика 1 час назад

У силовиков и так есть все данные с «Госуслуг»: Песков о передаче фото из mos.ru в МВД

Общество 2 часа назад

«Это дешевле, чем медицину поднять»: В Сети обсуждают новость об экспресс-тестах на ковид в школах

Общество 3 часа назад

«Это незаконно»: Депутаты и эксперты о распознавании лиц по фотографиям с mos.ru

Общество 4 часа назад

В Москве школьников будут раз в 2 недели тестировать на ковид. Согласие родителей не нужно

Общество 5 часов назад

Собянин даст системе распознавания лиц доступ к фото с портала mos.ru

Общество 5 часов назад

Главное к 13 октября: Спортклубы против QR-кодов, дело на Тихановскую, блокировка «Мужского государства»

Политика 6 часов назад

Цена на газ и Путин: Почему на самом деле так стремительно дорожает голубое топливо?

Общество 7 часов назад

Лишь 20% москвичей поддерживают введение QR-кодов. 60% – против

Общество 7 часов назад

В столичный регион пришли дожди, пока без похолодания

Общество 10 часов назад

Гламурная езда. Про Собчак все понятно, а как другие звезды ведут себя при ДТП?

Общество 14 часов назад

Ракета в хохломе, невзвешенные депутаты, возвращение QR: новости к вечеру 12 октября

Общество 14 часов назад

Санитарный «спецназ» в Казани столкнулся с протестами местных активистов

Общество 16 часов назад

Магомед Толбоев: «Это не дагестанцы. Придурки они, шакалы, гиены!»

Общество 17 часов назад

Финалистка конкурса «Умники и умницы» задержана за угрозу прийти в вуз с оружием

Политика 18 часов назад

«Чиновники соскучились по семьям»: Россия предложила США снять все взаимные ограничении в отношении дипломатов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика