Путин назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, что бывший прокурор Крыма займет дипломатическую должность в Кабо-Верде, источники РБК рассказали ещё в конце августа, однако тогда г-жа Поклонская эту информацию не подтвердила и не опровергла, сославшись на то, что официального назначения на тот момент не было, и заявив, что «не хочет забегать вперед».

Комментаторы, оценивая потенциальное назначение, ещё тогда нашли в нем как положительные, так и отрицательные стороны: многие сочли это политической «ссылкой» неугодного депутата, однако другие отмечали, что получить такой пост может быть вовсе не зазорно, учитывая, что по сути это пребывание на курорте за госсчет.

Кабо-Верде — государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. Там множество пляжей и мест для отдыха.