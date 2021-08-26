Главное к 27 августа: Байден грозит расплатой, ничейный софт станет отечественным, ссылка Поклонской

Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию, посвящённую терактам в Кабуле, ставших причиной гибели как минимум 13 американских солдат. Он назвал погибших «героями», боровшимися с терроризмом, и подтвердил, что ответственность за атаку несет ИГИЛ*. Байден заверил, что «Америку не запугать» и США продолжат эвакуацию своих граждан и афганцев из Афганистана, в ходе которой за последние 11 суток были вывезены 100 тысяч человек, а за последние 12 часов — 7 тысяч.

«Террористы нас не остановят. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Продолжим эвакуацию».

Байден провел минуту молчания в честь погибших, напомнив, что понимает горе их семьей, за которые у него «болит сердце». Он также заверил, что боевики ИГ поплатятся за эту атаку. Соединенные Штаты уничтожат инфраструктурные объекты террористов, а также нанесут удар по их руководящим органам, где бы они не находились, включая Афганистан. Причем данные о стоящих за терактом в Кабуле у американский разведслужб уже имеются.

«Тем, кто осуществил эту атаку, а также всем, кто желает причинить вред Америке, следует знать следующее: мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить, — сказал Байден. — Я буду защищать наши интересы и наш народ всеми доступными мне способами».

При этом «Талибан»* уточнил свою позицию по эвакуации. Группировка не настаивает на её полном завершении после 31 августа, а лишь требует, чтобы к этому времени страну покинули иностранные военные: «У нас нет проблем с мирными жителями», — заверил РИА Новости официальный представитель талибов Забиулла Муджахид. Впрочем, при отсутствии в аэропорту военнослужащих США и НАТО эвакуация едва ли будет возможна.

Znak.com со ссылкой на читателя сообщил, что полиция Санкт-Петербурга начала обходы жителей, регистрировавшихся на ресурсах Алексея Навального. Ему также предложили написать заявление на команду политика, хотя данные были украдены неизвестными. «Пришли около 22:00 по мск, сказали, что из уголовного розыска. Говорят: "Ваши персональные данные слили, не хотите наказать виновных?"», — вспоминает петербуржец.

Напомним, что в Москве такие обходы начались намного раньше. Уже к вечеру 23 августа в «ОВД-Инфо» о таких обходах сообщили более тысячи человек: «Конечно, реальная цифра больше», — писали тогда правозащитники.

Центробанк сообщил, что в августе россияне по-прежнему жили с повышенными инфляционными ожиданиями. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,5%, а наблюдаемую инфляцию респонденты оценивают в 16,5% (медиана). Наблюдаемая населением инфляция три года до этого не превышала 10%.

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в 5,7-6,2%, отмечая, что риски всё так же смещены в сторону проинфляционных: «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска».

АНО «Цифровая экономика» попросила Минцифры приравнять программное обеспечение с открытым кодом к отечественному, передает «КоммерсантЪ». Причем это касается open source проектов в целом, а не только тех, что будут храниться в предполагаемом к созданию отечественном аналоге GitHub. Таким образом госучреждения смогут устанавливать их вместо иностранного софта. Эксперты обращают внимание, что покупать софт будет не так выгодно, как делать свой с открытым кодом. Также правительству предлагается субсидировать разницу в стоимости отечественного и западного ПО.

Гендиректор «Дождя»** Наталья Синдеева намерена отстаивать интересы не только своего канала, но и всех СМИ, признанных «иностранными агентами». Тот факт, что «Дождь» является «иноагентом» по свой сути, она отрицает, называя закон об «иноагентах» «подлым и абсурдным»:

«Ни у меня, ни у нас нет никакого другого государства. Мы живём, работаем и зарабатываем на то, чтобы продолжать своё дело только в России. Мы действуем в интересах наших граждан, россиян», — написала она в своем Facebook.

РБК со ссылкой на два источника сообщают, что депутат Госдумы Наталья Поклонская вскоре поедет работать послом России в Кабо-Верде, которая находится на Островах Зеленого Мыса.

*Исламское государство и «Талибан» признаны террористическими организациями и запрещены в России.

**«Дождь» объявлен в России «иностранным агентом».